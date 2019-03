Cómo ganar más espacio en un baño pequeño Algunas claves para aprovechar cada rincón de nuestro baño y customizarlo sin que se dispare la factura Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:32 h (CET) Reconvertir nuestro pequeño baño en un espacio amplio, atractivo y además funcional, por lo general, requiere de mucho ingenio. Y si a esto se suma la inversión que saldrá de nuestro bolsillo, el estrés por las obras de reforma está más que garantizado.



Por ello, y para utilizar todo el potencial del baño con soluciones prácticas desde el suelo hasta el techo, los expertos deManoMano.es, el primer marketplace especializado en bricolaje y jardinería, recomiendan seguir algunas pautas e ideas parasacarle el máximo partido a nuestro cuarto de baño y a medida de nuestras necesidades.

Incrementar el almacenamiento para maximizar el espacio Si disponemos de un baño con pocos metros cuadrados, debemos ser ingeniosos para optimizarlo con espacios de almacenamiento bien pensados para sentirnos tan cómodos como si se tratara de un gran baño. La clave para tener espacios pequeños ordenados es mantenerlos organizados. Colocar un mueble de baño debajo del lavabo o añadir un mueble de columna en lugar de un mueble bajo, para aprovechar la altura, son algunas de las propuestas para no perder un cm² del espacio.

Espejos para crear sensación de amplitud y ganar luminosidad Un cuarto de baño pequeño se convierte en el espacio perfecto para utilizar espejos como recurso decorativo. Se trata de piezas versátiles que nos ayudan a aumentar notablemente la luminosidad de la estancia. Jugar con la posición de los espejos nos permitirá incluso iluminar zonas en penumbra. Además, como los espejos tienen la capacidad de duplicar lo que reflejan conseguiremos doblar la sensación de espacio.



Reemplazar la voluminosa bañera por una ducha La ducha o la bañera es el elemento central del baño, el espacio donde disfrutar del mayor bienestar, pero también tiene un aspecto funcional que hay que tener en cuenta. Desde ManoMano.es aconsejan analizar tanto la estética, como el estilo de vida, sin olvidarnos de la salud o de los hábitos de consumo.



Tres criterios pueden determinar nuestra elección: si hay niños pequeños en casa, la mejor opción es tener una bañera, pero si nos falta espacio la ducha permite poner una bañera para bebés. Para las personas mayores o con problemas de movilidad no es recomendable la bañera convencional. Igualmente, a muchas personas les gusta darse un baño para relajarse, sin embargo en la mayoría de las veces se echan atrás para atrás al saber que necesitan 250 litros de agua para llenar la bañera, sobre todo si se depende de un termo eléctrico.



Por tanto, una columna de ducha permitirá en todos los casos optimizar el espacio y adaptarse a nuestros hábitos y capacidades.



Códigos estéticos: puertas lisas, sanitarios angulosos o redondeados Para lograr un cuarto de baño moderno se pueden utilizar frontales de armarios lisos. Por otro lado, la tendencia es además la supresión de los tiradores, una manera de limitar lo que llama la atención del mobiliario del baño. El detalle chic: elegir muebles suspendidos o con patas modernas para dar más sensación de espacio al baño. Y en cuanto al lavabo, hay dos opciones: unlavabo de porcelana o piedra sobreelevado o un lavabo rectangular encastrado (los ángulos simbolizan la modernidad). Incluir pequeñas astucias como soluciones compactas para el inodoro, o instalar la cisterna encastrada en el tabique permitirán ganarle al baño unos centímetros preciosos a un espacio de baño reducido.



Decoración del baño de suelo a techo Para dotar de estilo al cuarto de baño, hay que tener en cuenta principalmente su revestimiento. Los hay con infinidad de aspectos y una gran diversidad de materiales (colores, gráficos, imitación de parquet o azulejo, con brillos...).

Un último elemento que ahorra espacio en un baño pequeño es una puerta corredera y empotrada en el tabique. Estas puertas se encastran en una estructura preparada al efecto que queda completamente oculta a la vista. La falta de espacio ya no será excusa para no tener el baño de tus sueños.

