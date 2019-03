Las 7 tendencias a tener en cuenta para incrementar la motivación en el trabajo y retener el talento La mayoría de los profesionales españoles señala que ofrecer un trabajo flexible mejora la satisfacción en el trabajo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:28 h (CET)

En un entorno cada vez más competitivo, la retención de talento se ha convertido en una parte fundamental dentro de la gestión de los Recursos Humanos de las empresas. La inversión en capital humano y el mantenimiento de un nivel alto de motivación y productividad no siempre viene relacionado con un mejor salario. De hecho, según una encuesta de IWG, el 71 % de los profesionales españoles encuestados señala, por ejemplo, que ofrecer un trabajo flexible mejora la satisfacción en el trabajo, con lo que se demuestra que el dinero no es siempre lo más importante. En este sentido, Spaces, la nueva oferta internacional de espacios de trabajo que promueve una comunidad dinámica para emprendedores y empresas, ha querido identificar las tendencias para mantener un nivel de motivación alto y que deberían aplicar las compañías si quieren obtener los mejores resultados y retener el talento:

1. Comunicación: Una comunicación sincera, clara y transparente entre empresa y empleados ayuda a que los profesionales estén informados de todo lo que sucede dentro de ella, además de favorecer a que ambas partes estén alineadas con la misión y valores de la compañía. Asimismo, es una forma de que la empresa también obtenga un feedback real de los empleados de cara a, por ejemplo, poder mejorar procesos o formas de trabajo diarios.

2. Las ‘pausas activas’: El estrés es uno de los caballos de batalla en los ecosistemas laborales. Una de las técnicas en auge para combatir el ‘burnout laboral’ son las ‘pausas activas’. Estos descansos de, aproximadamente, 10 minutos, consisten en el establecimiento de una rutina corta de ejercicios físicos concretos y que se pueden realizar en la misma oficina. Los mismos allanan el camino para que el empleado pueda alcanzar un menor nivel de estrés cuando realiza su trabajo.

3. Establecer una metodología de trabajo: Para muchos trabajadores es importante el saber qué hacer, cuándo y cómo llevar a cabo su trabajo. En este sentido, el que la empresa pueda seguir una metodología transparente permite evitar fallos o posibles fracasos, ya que todos los empleados tendrían unas pautas claras. Una de las metodologías más curiosas y utilizadas viene desde Japón. Es la llamada filosofía de las ‘5Ss’, que trata de crear una atmósfera que valga para maximizar el tiempo de los profesionales a través de reglas simples, tales como aprender a priorizar, la disciplina o la limpieza del espacio en el que trabajas, entre otras.

4. Actividades de afterwork: Una forma de contribuir a crear un ambiente laboral óptimo es realizar eventos o actividades fuera de la atmósfera de la presión y del trabajo. Este tipo de acciones permite que los jefes y empleados se conozcan de una manera más cercana y puedan alcanzar mayores niveles de entendimiento a la hora de trabajar en equipo, y así contribuir a crear un buen ambiente de trabajo.

5. Flexibilidad en el horario y en el lugar: Un horario flexible es una de las características que más aprecian las nuevas generaciones de profesionales, ya que, cada vez más, optan por trabajar durante las horas en las que pueden ser más productivos. Por ello, permitir que los trabajadores, dentro de un acuerdo previo, cumplan su horario laboral cuando ellos decidan, podría ayudar a las empresas a retener talentos extraordinarios. Asimismo, la flexibilidad también se aplica al lugar de trabajo. Un gran número de profesionales ya practica la opción de trabajar desde el lugar que prefieran. A este respecto, los espacios de trabajo flexible son opciones que facilitan el acceso a oficinas creativas, acogedoras, innovadoras y con la última tecnología que ayuda a los profesionales a llevar a cabo sus tareas de una manera más sencilla.

6. Planes de formación: Crear planes de formación a nivel interno en la empresa no solo ayuda a la empresa, sino también al trabajador. Estos planes de formación son una excelente oportunidad para que los trabajadores se sientan valorados y que la empresa se está preocupando por su futuro, no solo su presente. Por otro lado, este tipo de cursos favorecen también a las compañías, puesto que los trabajadores aprenderán habilidades nuevas que seguro compensarán a las empresas en el corto y medio plazo.

7. Ventajas fuera del trabajo: Es importante que el trabajador se sienta feliz con su vida dentro y fuera de la oficina. Por ello, las ventajas adicionales que pueda ofrecer una empresa se antojan muy atractivas para los empleados. Extras como seguros médicos, descuentos en gimnasios o incluso tickets restaurante son algunas de las más comunes. Para Philippe Jiménez, Country Manager de Spaces en España: "Las empresas se están empezando a dar cuenta que, para tener los mejores profesionales a su disposición, deben ofrecer las mejores condiciones a sus empleados. Ello implica que apuesten por un paradigma en la forma de trabajar que, cada vez más, está cogiendo más fuerza que nunca. La flexibilidad en el horario y en el lugar se antoja una condición fundamental no solo para la felicidad del empleado, sino para el beneficio de la propia empresa, además de todos los extras que puedan aportar a los profesionales, con el objetivo de ayudarlos a conciliar su vida profesional y personal".

