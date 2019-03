'Family on' by Logos, un nuevo espacio para compartir ocio y cultura con los más pequeños en Las Rozas Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 11:42 h (CET) 'Family on' by Logos ha creado en Las Rozas un espacio de ocio y cultura orientado a todas las familias con niños pequeños 'Family on' by Logos: un nuevo espacio para compartir ocio y cultura con los más pequeños ubicado en Las Rozas de Madrid.

Aprovechando las fabulosas instalaciones de Logos Nursery School y apoyándose en sus más de 40 años de experiencia formando a niños, el centro se ha lanzado con este proyecto a ofrecer un ocio distinto para todos aquellos que con niños pequeños busquen nuevas alternativas para hacer planes en familia. La oferta de ocio para los niños de estas edades del Noroeste de Madrid se ve de esta manera muy reforzada.

Dos sábados al mes por las mañana, y empezando a las 11 de la mañana, Logos Nursery School abre sus puertas a niños y padres, ofreciendo talleres, teatros, títeres, charlas, animación infantil y todo tipo de actividades con el foco puesto en los más pequeños.

Pero este proyecto no se olvida de los padres y de la importancia de que ellos tengan también espacios donde compartir sus experiencias y relajarse. 'Family on' by Logos pone en marcha actividades para niños durante las cuales a los padres se les ofrece un lugar donde charlar y tomarse un café, y actividades donde toda la familia participa. En todos los casos, se consigue que tanto niños como padres disfruten de un tiempo de ocio distinto y pensado para todos.

Dentro del Proyecto también se incluye una Escuela de Música y Movimiento, Music Together, que consiste en un programa de educación musical en inglés para niños y niñas de 0 a 5 años.

Durante la semana se organizan cumpleaños temáticos y cumpleaños acuáticos donde se divierten con juegos de agua.

'Family on' by Logos está abierto a todo el público, convirtiéndose en una opción de ocio muy atractiva para todas las familias de Madrid.

Los interesados pueden descubrir más sobre el proyecto y los eventos programados para las próximas semanas en: logosfamilyonbylogos.logosnurseryschool.es

C/ Juníperos, 6 Urb. El Cantizal, 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Teléfono: +34 91 603 18 06 E-mail: nursery@colegiologos.com

Facebook: ColegioLogosInternationalSchool Twitter: @Somoslogos Instagram: @colegiologosinternational

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.