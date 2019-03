Fersay intensifica su campaña publicitaria con un nuevo vídeo promocional Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 08:44 h (CET) La marca, que ha comenzado 2019 en máximos históricos, aprovecha que se encuentra en su mejor momento para reforzar su mensaje con un vídeo promocional dirigido a su audiencia En una hilarante analogía en la que un presentador simula una ronda de preguntas entre tres participantes al más puro estilo de ‘La ruleta de la fortuna’, la ganadora se hace con el premio gordo al acertar la pregunta '¿Por qué la gente tiene aparatos rotos en casa y no los repara?'.

"Con este vídeo promocional pretendemos enviar un mensaje muy claro a cualquier persona que desee amortizar sus electrodomésticos durante más tiempo y ahorrar dinero en reparaciones, ofreciéndole todo lo que necesita para poder reparar por sí mismo sus aparatos a través de nuestro buscador de repuestos para electrodomésticos", explican desde el Departamento de Marketing de Fersay.

Tras 39 años como todo un referente dentro del sector a nivel internacional, este año la compañía espera fortalecer su presencia en España y continuar su expansión en el extranjero, con éxito.

"A día de hoy somos la primera cadena del sector en el sur de Europa, con presencia en 37 países, una red comercial de 5.000 clientes y una red de franquicias. A través de nuestras franquicias distribuimos más de 155.000 referencias en stock, almacenadas en más de 10.000m² y combinadas en varias gamas, accesorios y repuestos de electrónica y electrodomésticos del hogar, además de pequeños aparatos electrodomésticos, tanto de marcas líderes como de la marca propia Fersay", mantiene.

Con este vídeo promocional, la compañía desea intensificar y fortalecer su mensaje a fin de concienciar a su público sobre las ventajas de evitar la obsolescencia en los electrodomésticos, que tanto dinero termina costando a los consumidores a lo largo de los años.

"Tras la renovación a nivel estético y de experiencia de usuario de nuestro buscador de repuestos para electrodomésticos, deseamos enviar un mensaje de esperanza a nuestra audiencia. No están solos, podemos ayudarles a vivir más cómodamente y a ahorrar dinero a largo plazo", concluyen.

Vídeos

Fersay, tu tienda de repuestos para electrodomésticos



