Hallan con éxito a una mujer desorientada gracias a un dispositivo Neki Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 17:04 h (CET) La empresa Neki lanza dispositivos pensados para familias que necesitan supervisar la seguridad de alguno de sus miembros: para personas mayores, gente con inicios de Alzheimer o "escapistas" Los colgantes Nock by Neki, llamados así honorando el nombre de la compañía que los ha desarrollado, dejan claro su objetivo: localizar en todo momento y en tiempo real las personas que más te importan, sobre todo aquellas que, debido a enfermedades como el Alzheimer o la demencia, tienen a menudo problemas de desorientación y pérdida.

Conocer siempre su ubicación GPS, recibir otificaciones si pulsan el botón SOS y comunicarse con ellos a través del colgante con llamadas telefónicas

Los colgantes, que cuentan con una APP de gestión compatible con Android, iOS y plataforma web, incluyen una tarjeta SIM configurada con Internet y saldo, permiten llamadas entrantes al colgante y 24 horas localización GPS.

Gracias a estas funcionalidades, recientemente, fue hallada con éxito Manuela López Toledano, una mujer de 81 años del barrio cordobés de Ciudad Jardín que había desaparecido debido a una desorientación. Su familia, que ya había sufrido una situación parecida, tras buscar en el mercado productos para la localización de personas vulnerables, optó por hacerse con un colgante Neki, discreto, ligero y eficaz: tras la última desaparición de Manuela, dieron con ella en menos de una hora.

Con la culminación exitosa del hallazgo de Manuela, Neki se consagra en el mercado como empresa con un modelo equitativo y con gestión de impacto positivo en la sociedad española. Y es que la empresa no solo garantiza la seguridad de las personas más vulnerables, sino que se reafirma en su propuesta de aportar tranquilidad y generar bienestar entre los familiares y personas más allegadas de los más vulnerables.

Acerca de su plan mensual

Puedes conseguir un dispositivo colgante desde 95€ y con una cuota mensual de 12 € y sin permanencia tendrás acceso a la totalidad de las funcionalidades del servicio. Y si solamente te interesa hacer uso del colgante por un tiempo limitado, serás libre para darte de baja del servicio cuando quieras.

