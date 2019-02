Gemodiam explica qué son los diamantes ‘melee’ Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 16:42 h (CET) La mayoría de las joyas de diamantes están diseñadas con múltiples diamantes. La piedra central es el diamante más grande en toda la configuración, por lo que generalmente recibe toda la atención. Pero son los diamantes más pequeños, conocidos como diamantes ‘melee’, los que hacen que cada diseño sea especial Según el Instituto Gemológico de América (GIA), los diamantes melee son pequeños diamantes que pesan menos de 0,2 quilates. Muchos diamantes melee están muy por debajo de este límite de peso; de hecho, es común encontrar diamantes melee tan pequeños como 1/1000 de un quilate.

"Los diamantes melee se utilizan para agregar brillo a las joyas de diamantes. Por ejemplo, para rodear la piedra central en un entorno de halo. También se usan en anillos, aretes y collares para crear la ilusión de diamantes más grandes. La mayoría de los ajustes requieren el uso de diamantes melee, por eso son tan demandados", explican los expertos de Gemodiam.

Un gran número de factores puede afectar al valor de este tipo de diamantes, incluyendo su tamaño. A medida que aumenta el tamaño de un diamante, también lo hace su valor. Los diamantes melee son pequeños, lo que significa que no son muy valiosos.

Se estima que los diamantes que pesan aproximadamente 0.20 quilates tienen un precio de 800 euros por quilate, lo que significa que un solo diamante melee de 0.20 quilates costaría alrededor de 160 euros. El precio por quilate bajará a medida que disminuya el tamaño del diamante, por lo que los pequeños diamantes melee costarán una fracción de este precio.

Estos diamantes se cortan en fábricas usando máquinas de alta tecnología que son capaces de producir grandes cantidades de diamantes melee de alta calidad. Cada diamante melee es un diamante de corte único o de corte completo.

"Un diamante melee de un solo corte tiene 17-18 facetas, lo que lo hace similar a un diamante redondo vintage. Un diamante melee de corte completo se asemeja a un moderno corte redondo brillante con 57-58 facetas. Debido a que el corte completo produce un brillo intenso, los joyeros prefieren usar diamantes melee con este corte. Los diamantes de melee de corte único rara vez se utilizan en la configuración de joyería, sin embargo, todavía son muy solicitados en la industria relojera", afirman en Gemodiam.

Los diamantes melee son responsables de conseguir que innumerables piezas de joyas de diamantes brillen. No son conocidos salvo dentro de la industria, pero si no fuera por ellos, las joyas de diamantes nunca habrían llegado a ser lo que son.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.