Ranking AirHelp: los aeropuertos de El Prat y Palma de Mallorca los más impuntuales de 2018

jueves, 28 de febrero de 2019, 16:01 h (CET) En 2018, alrededor de 22,4 millones de pasajeros se vieron afectados por retrasos o cancelaciones en sus vuelos. Los vuelos con salida desde las Islas Canarias destacan por su puntualidad El año pasado fue un año marcado por las incidencias aéreas, y, según las previsiones de AirHelp, la situación no se corregirá en 2019, donde se prevé que más de 174.000 vuelos sufrirán retrasos en España.

AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, ha realizado un análisis del tráfico aéreo en los principales aeropuertos españoles a lo largo de 2018, donde cerca de 22,4 millones de pasajeros se vieron afectados por retrasos o cancelaciones.

El Prat de Barcelona: una cuarta parte de los vuelos salieron con retraso

Según el estudio, el 25% de todas las salidas desde el aeropuerto de El Prat en 2018 se retrasaron o cancelaron por completo. Uno de los aeropuertos más concurridos del país registró las peores cifras de puntualidad de todos los aeropuertos analizados. Le siguen de cerca el aeropuerto de Palma de Mallorca, donde el 24,7% de los vuelos no despegaron según lo previsto, y el aeropuerto de Ibiza con un 22,5% de vuelos retrasados o cancelados. Los aeropuertos de Menorca, Málaga y Madrid registraron un 20,5%, 19,5% y 18,8%, respectivamente, de vuelos que no despegaron como estaba previsto en 2018. Los aeropuertos de Valencia con un 17,7%, Sevilla con un 17,6% y Bilbao con un 16,4%, les siguen en el ranking.

Islas Canarias: los vuelos más puntuales

Por el contrario, prácticamente todos los aeropuertos localizados en las Islas Canarias fueron los que registraron unos valores de puntualidad comparativamente buenos en 2018. El aeropuerto de La Palma es el más puntual, con un 88% de los vuelos saliendo a su hora, seguido por los aeropuertos de Fuerteventura (87,5%) y Lanzarote (86,4%). Los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte son los que cuentan con más retrasos en esta zona, con un 16,8% y un 14,6% respectivamente.

Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp, comenta sobre el análisis: "en 2018, hubo un número increíble de incidencias de vuelo que afectaron los sueños vacacionales de muchos viajeros. Los pasajeros aéreos de España han sufrido una cantidad récord de interrupciones, ocupando la tercera posición de Europa en cuanto a vuelos cancelados y retrasos superiores a 15 minutos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que los aeropuertos rara vez son responsables de los retrasos y cancelaciones de vuelos. En nuestra experiencia, las razones más comunes para esto son los problemas en las operaciones de las aerolíneas, el mal tiempo y las huelgas. Los retrasos de tres horas o más y las cancelaciones de vuelos pueden dar derecho a una compensación económica a los pasajeros afectados. Pero en España, más del 90% de los viajeros no conocen sus derechos sobre las posibles compensaciones y tardan más tiempo en presentar una reclamación. En AirHelp ayudamos a los pasajeros a hacer valer sus derechos y, si es necesario, también los llevamos a juicio".

Problemas de vuelo: Los pasajeros tienen los siguientes derechos

En vuelos retrasados o cancelados, y en casos de denegación de embarque, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona y trayecto en determinadas circunstancias. Las condiciones para esto son que el aeropuerto de salida debe estar dentro de la UE, o la aerolínea debe estar ubicada en la UE y aterrizar en la UE. Además, el motivo de la demora del vuelo debe ser causado por la aerolínea. La compensación se puede reclamar dentro de los tres años posteriores al vuelo interrumpido.

Las situaciones consideradas como ‘circunstancias extraordinarias’ como tormentas o emergencias médicas significan que la aerolínea que opera está exenta de la obligación de compensar a los pasajeros. En otras palabras, las ‘circunstancias extraordinarias’ no califican para la compensación de vuelo.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store, que permite confirmar si se tiene derecho a reclamar. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea, se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/.

