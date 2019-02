Boutique Hotels Spain apuesta en Sigüenza por internacionalizar los destinos turísticos

Este año, la asamblea anual de Boutique Hotels Spain, agrupación de hoteles con encanto de España, ha tenido como anfitrión al Hotel & Spa El Molino de Alcuneza de Sigüenza. En esta reunión, se ha acordado promocionar e internacionalizar los destinos turísticos donde se encuentran ubicados todos los hoteles que integran la Red A la asamblea anual de Boutique Hotels Spain, celebrada en El Molino de Alcuneza de Sigüenza han asistido más de 20 hoteleros procedentes de toda la geografía nacional. Los hoteles que integran esta agrupación son establecimientos pequeños, dirigidos personalmente por sus propietarios. Su gestión es independiente y no están vinculados a ninguna importante cadena hotelera.



Aparte de trazar las líneas de actuación para los doce próximos meses, en esta reunión se acordó, como medida principal, promocionar e internacionalizar los hoteles, así como los entornos donde están situados. Este año, la anfitriona de los hoteleros desplazados hasta Sigüenza, fue Blanca Moreno, directora y propietaria del Relais & Châteaux El Molino de Alcuneza, cuyo restaurante gastronómico fue galardonado el pasado noviembre con su primera estrella Michelin, alcanzando el hito histórico de que la Ciudad del Doncel cuente con dos establecimientos distinguidos con estrella en la prestigiosa guía roja.



Boutique Hotels Spain pretende la expansión de su grupo en España con la captación de nuevos asociados que amplifiquen su exclusiva oferta turística. “Tejer una red de hoteles valedores de la tradición local para cautivar al turista extranjero, que es nuestro verdadero “target”, con el que queremos trabajar”, aclara Blanca. Los hoteleros han constatado que existe un interés creciente por la historia, cultura y gastronomía de los destinos visitados, “a nivel internacional, nuestros huéspedes muestran su deseo por conocer nuestras costumbres más arraigadas y las tradiciones locales”.



Blanca Moreno mostró a sus socios los atractivos turísticos de Sigüenza, con una visita guiada a la Catedral que conmemora su 850 aniversario. Posteriormente, en su restaurante El Molino de Alcuneza, los hoteleros fueron agasajados con una cena-degustación que puso en valor el género local y de proximidad. La experiencia concluía con una visita al Molino Harinero de Despelta. “Uno de nuestros propósitos ha sido que nuestros compañeros conocieran Sigüenza como destino turístico, los productos de cercanía para buscar sinergias y futuras colaboraciones, y cómo se puede engrandecer la experiencia del turista que se desplaza hasta aquí”, opina Blanca.



Los hoteleros son conscientes de la importancia de ofrecer al turista ingredientes artesanos y ecológicos, procedentes de pequeños productores del entorno más cercano, “ellos ponen el alma en su producto, al igual que todos nosotros ponemos el alma en nuestros hoteles, nos consideramos pequeños artesanos de la hostelería”, afirma la directora de El Molino de Alcuneza.

En su visita a Sigüenza, los miembros de Boutique Hotels Spain mostraron interés por alguno de los productos elaborados en la comarca, comercializados por pequeñas empresas que mantienen su tejido socioeconómico: los vinos de la Bodega Rionegro, finca de 600 hectáreas en las estribaciones de la Sierra de Ayllón, que ha recuperado la tradición vinícola de la zona, Despelta, que introdujo el cultivo ecológico de espelta y sus productos derivados como las pastas, así como sus harinas molidas en piedra para hacer pan y repostería, los embutidos El Doncel o la miel de Valderromero, certificada con el sello de calidad D.O. Miel de La Alcarria. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza, Oscar Hernando, estuvo presente en algunas de las reuniones y compartió con ellos los objetivos planteados, sobre todo el de promocionar los destinos entre visitantes extranjeros, y también puso sobre la mesa la necesidad de colaboración entre las administraciones locales y entidades privadas.





Boutique Hotels Spain

El concepto de Hotel Boutique se creó en la década de los 80 en Nueva York. Estos establecimientos, en contraposición con las grandes cadenas hoteleras, apuestan por un estilo propio, caracterizado por su particular ubicación en enclaves singulares, servicio personalizado y diseño diferenciado con un interiorismo que cuida el mínimo detalle. A finales de los años 90, este innovador concepto se expandió definitivamente por el resto del mundo.



Boutique Hotels Spain es una asociación de propietarios de pequeños hoteles con encanto de España. Su capacidad no supera un máximo de 25 habitaciones. Todos tienen una larga y reconocida trayectoria profesional en el sector del turismo, a nivel nacional e internacional, tanto en el hospedaje como en su propuesta gastronómica. Su oferta hotelera alterna destinos cosmopolitas o rurales, bien de playa o de montaña, por toda la geografía nacional.



Los hoteles boutique de España pretenden diferenciarse de la oferta habitual de las grandes cadenas hoteleras. Estos pequeños hoteles se caracterizan por su riqueza arquitectónica, ubicados en entornos históricos como casonas, masías, palacios, fortalezas, etc. Su atención, además, es más personalizada con los huéspedes, atendidos directamente por los propietarios que permanecen diariamente al frente de sus negocios. La calidad de su restauración es otra de sus señas de identidad, algunos de sus restaurantes son referentes gastronómicos en España.