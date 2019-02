La franquicia Conducha hace el cambio de bañera por ducha en 12 horas Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 15:09 h (CET) Conducha, dedicada al cambio de bañera por platos de ducha en 12 horas, está revolucionando el sector con la propuesta de una franquicia que no necesita ni local ni empleados para triunfar. El negocio que se estaba esperando Ni local ni empleados son necesarios para el triunfo de Conducha

Cuando un emprendedor se plantea la apertura de una franquicia, piensa en aspectos fundamentales que pueden determinar su decisión final. Los expertos afirman que una inversión inicial no demasiado elevada, el respaldo de una marca consolidada y un negocio con perspectivas de futuro son los puntos clave para el comienzo de la nueva franquicia. Sin embargo, la realidad con la que se encuentran cuando empiezan la búsqueda de posibilidades es muy diferente a lo deseado. Conducha, empresa dedicada al cambio de bañera por ducha en 12 horas, tiene la solución.

El modelo de negocio que plantea Conducha propone la desaparición de los gastos iniciales relacionados con la adquisición de un local comercial, ya que éste no será necesario. Además, también se elimina la necesidad de invertir en el acondicionamiento del local y contratar empleados en nómina para el ejercicio de la actividad.

En definitiva, Conducha es la primera franquicia de su sector en España que ofrece un modelo de negocio que no requiere ni local ni empleados para ejercer la actividad y poder triunfar. Sólo se necesita un importe de 10.000 euros (más IVA) como canon de entrada para comenzar a hacer crecer el negocio. Los gastos fijos y las inversiones iniciales altas desaparecen con esta nueva propuesta empresarial.

Existencia de una sola franquicia por ciudad

El modelo de negocio de Conducha ofrece otras muchas ventajas. La consolidada experiencia de la marca, con más de 3.000 trabajos realizados y delegaciones en Madrid, Guadalajara, Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza y Huesca, constituye un aval para el franquiciado, que no necesita experiencia previa para comenzar a trabajar en el sector.

Unirse al modelo de negocio que propone Conducha, es apostar por la rentabilidad y un rápido retorno de inversión. La captación de los clientes se realiza a través de Internet, lo que permite al empresario despreocuparse de la inversión de tiempo excesiva en la búsqueda de clientes potenciales por otros medios. Además, el éxito en la región es asegurado ya que su empresa asegura la existencia de una sola franquicia por ciudad: garantía de que el negocio no puede verse afectado en sus beneficios por la implantación de una franquicia cercana.

Los servicios que ofrece Conducha

El baño es una de las estancias más importantes del hogar, y todo el mundo lo sabe. Es un lugar de intimidad donde relajarse a la hora de ducharse o arreglarse para una cita importante, por ejemplo. Por ello, en Conducha ofrecen una serie de servicios para hacer de este espacio un oasis acogedor a cualquier medida.

Entre los servicios que pueden ofrecer a sus clientes, destacan el cambio de bañera por ducha. El sistema exclusivo de su empresa consiste en una instalación rápida, económica y segura que garantiza los mayores estándares de calidad.

En Conducha no se olvidan de los pequeños detalles, por ello prestan servicios en los elementos que marcan tendencia, como las mamparas o los platos de ducha, donde también cuentan con los mejores materiales para ofrecer seguridad y comodidad. Además, poseen los muebles con los que todo el mundo sueña a la hora de idealizar esta estancia, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada persona.

Eso sí, si lo que sus clientes desean es un cambio radical y darle una vuelta de tuerca a su estilo, en Conducha renuevan un baño en tan solo cinco días. Saben lo importante que es este espacio para el desarrollo rutinario, razón por la que ofrecen soluciones en tiempo récord. Trabajan para conseguir un lugar funcional, con estilo y de calidad al alcance de todos.

Opiniones de los clientes

María del Mar Martín Gómez: “Mis padres tenían problemas para acceder a la bañera, me instalaron un plato de ducha en el mismo día con un precio bastante bueno”.

Ángel Ruíz Pérez: “El asesoramiento fue perfecto, me ofrecieron soluciones para un cambio de bañera por plato de ducha. Fueron rápidos, limpios, sin duda los recomiendo”.

Pilar Sánchez Márquez: “Debido a mi enfermedad me costaba levantar la pierna para entrar a la bañera, llamé a Conducha y en un día solucionaron mi problema, hemos quedado encantados con el cambio”.

