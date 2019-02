Bizkarra, primer premio del VIII concurso de Tostadas de Carnaval Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 14:40 h (CET) El Concurso ha sido organizado por Bilboko Konpartsak y ha ganado en la sección hostelería Las tostadas de crema Bizkarra han obtenido el primer premio en el VIII concurso de Tostadas de Carnaval que organiza Bilboko Konpartsak en Bilbao. El jurado las ha señalado como las mejores tostadas de carnaval en la sección de hostelería.

Este concurso es una cita tradicional del inicio de los carnavales bilbaínos. Se convoca a particulares y establecimientos a que elaboren su mejor ponche y tostadas para competir en un ambiente lúdico y festivo. Entre los establecimientos de hostelería, el jurado ha apreciado las cualidades de las tostadas de crema Bizkarra. Las mismas que se hacen en el obrador de pastelería y se puede encontrar en todos sus establecimientos.

Se elaboran con la receta de tostadas de carnaval que utiliza la familia Bizkarra desde hace generaciones. Es la receta tradicional con algunas variaciones que se han ido incorporando y le dan un toque diferenciado. La elaboración es sencilla, pero hay que cuidar algunos detalles para que las tostadas estén en su punto. Por ejemplo, el orden en el que se mezclan los ingredientes para que la masa quede homogénea; la cantidad de harina para que quede sólida pero no dura; el grosor de la tostada etc. “Nuestro sello diferenciador es el sabor y la cremosidad de la tostada. Cuando la troceas está consistente y al morder se deshace suavemente en boca” afirma Eduardo Bizkarra. “Para nosotros es un dulce entrañable. Nos trae recuerdos de familia y de las distintas formas de elaboración. Mi 'amama', por ejemplo, las hacía únicamente con harina, azúcar y leche.”

Esta singularidad se ha visto reconocida también en anteriores ediciones del concurso, donde Bizkarra ha obtenido el primer y segundo premio.

Fuente: Servicios Periodísticos

