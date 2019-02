Los hosteleros segovianos impulsan la cardioprotección junto con B+Safe Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 14:36 h (CET) Gracias al acuerdo entre AIHS y B+Safe, Segovia será una de las ciudades y provincias mejor cardioprotegidas y un referente del turismo gastronómico de valor añadido, un turismo que demanda la presencia de estos equipos como medida de prevención La Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos y B+Safe han formalizado un acuerdo para impulsar la cardioprotección en los establecimientos de los asociados. El acuerdo contempla por parte de B+Safe asesoramiento, formación, entre otras ventajas para los asociados. El Restaurante José María de Segovia, asociado a la AIHS, fue pionero en esta iniciativa e instaló recientemente un desfibrilador para proteger la salud de sus clientes, empleados y de los transeúntes de su zona de influencia.

Con esta iniciativa, los hosteleros segovianos aportan un plus de seguridad a su oferta comercial y turística, situando a la hostelería segoviana en cabeza de la cardioprotección del sector en España.

“Las empresas hosteleras segovianas están concienciados de la importancia de tener sus establecimientos cardioprotegidos. Contar con un desfiblilador y con personal formado les permite proteger a sus empleados, clientes y viandantes en caso de que se produzca un accidente cardíaco”,comenta Francisco Javier García Crespo, gerente de la AIHS.

“La cardioprotección -añade- refuerza nuestra filosofía de que la buena comida debe ser un factor de la salud y hoy cualquier empresa, pero más si pertenece al sector hostelero, debe tener una sensibilidad especial por la calidad de los productos y por el cuidado de sus clientes”.

Según el gerente de AIHS dada la enorme capilaridad geográfica de sus asociados va a permitir que “en no mucho tiempo Segovia será una de las ciudades y provincias mejor cardioprotegidas, además de ser un referente en turismo gastronómico daremos un valor añadido a nuestros clientes, un turismo que demanda la presencia de estos equipos como medida de prevención que ya son habituales en otros países de nuestro entorno”.

Los desfibriladores DOC de B+Safe ofrecen a los hosteleros la tranquilidad de contar con un equipo con las máximas garantías y facilidades para la atención a la parada cardíaca. Incluyen un módulo de comunicación con conexión 24 horas, que integra en el propio desfibrilador telecontrol del equipo, tele-asistencia a usuario por parte de un especialista en emergencias, llamada preferente al 112 y geolocalización del equipo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.