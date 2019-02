Open del Mediterráneo 2019, un campeonato para brillar Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 12:33 h (CET) El Pabellón de La S.A.F.A en Gavá fue nuevamente el lugar donde la gloria marcial tuvo protagonismo en el Open del Mediterráneo 2019 Niños, jóvenes y adultos se disputaron un preciado lugar en el podio del campeonato.

En la primera jornada del evento que inició a las 9 de la mañana, las categorías de No-contact y Formas infantiles y juveniles, contaron con la participación de distintas escuelas marciales del país, los directores de las escuelas estuvieron minuto a minuto con cada uno de sus alumnos, esto quedó evidenciado en la calidad de las peleas y demostraciones en el tatami.

Los adultos hicieron parte de la gran jornada de la tarde en las categorías de Semi-Contact, Light-Contact, Full-Contact, Formas con armas, entre otras, mostrando a todos los asistentes su preparación y empeño por obtener un preciado lugar en el podio. Muchos competidores no lograron su objetivo, pero han marcado las bases motivacionales para alcanzarlo en próximos campeonatos como el gran Spanish Open 2019 que se realizará en Castelldefels, Barcelona en el mes de junio.

Con el pabellón lleno y frente a cientos de espectadores que animaban a los luchadores, quedó comprobado el gran nivel profesional de cada escuela, brindando al público y otros deportistas, un gran espectáculo de artes marciales. Cada año la asistencia a los campeonatos es masiva, lo que genera en los luchadores esa motivación adicional por no solo demostrarse a si mismos su nivel y capacidad, si no también dejar en el tatami el sacrificio y disciplina con el que construyeron lo que el público está viendo de ellos.

La World Amateur Martial Arts International (WAMAI), es una federación que se preocupa por sus competidores y por la calidad en su equipo de profesionales y deportistas en cada uno de sus campeonatos.

Su organización, sus directores, afiliados y participantes, felicitan a cada uno de los ganadores de las diferentes competencias y a quienes no lograron su objetivo, fuerza y ganas para sus próximos eventos a realizar este año.

