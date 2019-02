Fiesta Boats, central de reservas de fiestas en barco Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 11:24 h (CET) Disfrutar de los encantos de la costa española en un entorno diferente y divertido es el objetivo con el que la empresa EMG acaba de lanzar su nueva página. Una central de reservas en la que se pueden encontrar actividades acuáticas y barcos para fiestas por el Mediterráneo y las Islas Canarias “Tenemos claro que la especialización es clave para ofrecer el mejor servicio. Por eso nos decidimos por abrir una web de fiestas en barco”. Son palabras de Enrique Camba, responsable de Events Marketing Group, agencia de eventos desde la que se pueden encontrar todos estos planes. La nueva marca estará centrada en la organización de eventos acuáticos, para diversas ocasiones.

Una actividad con alta demanda

¿Por qué ahora? “Desde que comenzamos a ofertar actividades acuáticas para fiestas hace algo más de 5 años, la demanda ha ido en aumento. También lo han hecho los puertos desde los que se organizan. Por eso estamos convencidos de que era el momento”.

Primero fueron las fiestas de despedidas de solteros y solteras las que se empezaron a organizar en barcos. Después llegaron los cumpleaños, compromisos, etc. De modo que se hizo necesario centralizar esta demanda para atender de un modo correcto el crecimiento.

“El listado de actividades acuáticas comenzó a crecer en cuanto pusimos en marcha el proyecto. Hoy contamos con propuestas para todos los gustos, desde las ya clásicas fiestas hasta actividades divertidas y originales. Repartidas por toda la geografía”.

Despedidas, fiestas privadas, atardeceres en alta mar y mucho más

En la actualidad se busca un modo distinto de celebrar los eventos. Los grupos ya no se conforman con las fiestas de siempre, como lo demuestra la alta demanda que tienen algunas ciudades para celebrar despedidas de solteros.

Lo mismo se puede decir de otro tipo de celebraciones, en las que Fiesta Boats se suma al catálogo de opciones con las que Events Marketing Group se consolida como un referente a nivel nacional.

“Cubrimos un sector muy concreto del mercado de las fiestas. Pocas agencias, por no decir ninguna, cuentan con una página especializada en fiestas y actividades acuáticas. Estamos muy orgullosos de poder contar con esta nueva marca”, añade Camba, que se muestra muy ilusionado con el proyecto.

Celebraciones para todos los gustos

Algunas de las actividades tienen una gran demanda según la propia página, como la Barcelona Boat Party, una fiesta que comienza en el puerto olímpico de la ciudad condal, donde se reúnen varios grupos para celebrar distintos eventos. A bordo se puede disfrutar de música, comida, bebida y mucha diversión. Además de poder combinarla con otro tipo de actividades en las que el agua y el sol mediterráneo son la tónica.

“Las fiestas en barco en Barcelona fueron las primeras que ofertamos desde nuestra agencia. Miles de personas han vivido ya la experiencia, y no son pocas las que han repetido en más de una ocasión. Poco a poco hemos ido diversificando, localizando nuevos puntos desde los que ofrecer vivencias similares por toda la costa española”.

Diseño profesional fruto de la experiencia

Enrique Camba destaca no solo a lista de actividades con las que se pueden organizar desde fiestas para despedidas hasta escapadas de fin de semana originales. También habla del diseño de la web, que “ha sido pensada para acceder de forma sencilla a las diferentes opciones disponibles. Su diseño adaptable permite verlo todo con claridad, independientemente del dispositivo con el que se navegue”.

Vídeos

Fiestas en barco en Barcelona



