Vélez-Málaga se prepara para recibir una primavera cargada de fiestas, tradiciones y gastronomía

jueves, 28 de febrero de 2019, 09:10 h (CET) Carnavales y Semana Santa, los principales protagonistas de la Axarquía en una época en la que el aire se llena de fiesta, sentimiento y aromas a incienso y azahar. Al Andalus Real Estate recomienda varios eventos, lugares y platos que no puedes perderte si piensas visitar la Costa del Sol durante estos días El mes de febrero en la comarca de la Axarquía (Málaga) se caracteriza por temperaturas suaves, y aunque algún día de frío sorprende a sus habitantes, ya empiezan a verse a algunos valientes disfrutando de las playas.

Los fines de semana, las terrazas empiezan a verse llenas en las horas de sol, sus gentes comienzan a dejar atrás los abrigos y empiezan a vestir ropas más ligeras para dar buena cuenta de raciones y tapas junto a las orillas del Mediterráneo.

El sábado 26 de enero se presentó el cartel del Carnaval de Vélez-Málaga que desarrollará su actividad principal el fin de semana del 22 al 24 de febrero. El mismo 22 de febrero por la noche tendrá lugar, en el Teatro del Carmen, el esperado pregón del Carnaval a cargo de Sergio Pérez. El sábado 23 de febrero se celebrará el clásico pasacalles, con salida desde el barrio del Pilar, y que finalizará en la carpa del Paseo de Andalucía donde habrá diferentes actividades.

Muchos se afanan en dar las últimas puntadas a los disfraces que llenarán de color las calles de Vélez-Málaga y que harán reír a autóctonos y visitantes haciendo uso de las murgas y las chirigotas.

El núcleo de Torre del Mar, también contará esta año con su fiesta de Carnaval, programado para los días del 28 de febrero (día de Andalucía) al 2 de marzo. Días intensos de pregón, pasacalles y fiestas infantiles.

Y tras el Carnaval, llega la Cuaresma…

Período de cuarenta y seis días, desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, en el cual la Iglesia Católica preceptúa ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta que ayunó Jesús en el desierto.

Durante este periodo, el municipio de Vélez-Málaga empieza a preparar su Semana Mayor. Los horquilleros empiezan a reservar su sitio bajo el trono, los nazarenos preparan sus túnicas y comienzan los actos litúrgicos que prepararán a los feligreses para la celebración de la Pasión y Resurrección de Cristo.

En bares, restaurantes y muchos hogares, empiezan a sacar del cajón las recetas de los platos y dulces típicos de Semana Santa: ajobacalao, torrijas, potaje de semana santa, buñuelos etc.

El Ajobacalao. La tapa estrella de la Semana Santa Veleña

Era tradición antiguamente, que durante el período de Cuaresma no se comiera carne, de ahí que se consumiera el bacalao en salazón, un alimento que era fácil de conservar y a la vez su precio estaba al alcance de la mayoría del pueblo. Dicho alimento es el ingrediente principal de tal exquisitez.

En las tierras de Vélez‐Málaga, llenas de olivos y diversas almazaras, donde se podía prensar el fruto del olivo, la aceituna verdial, que es la variedad más abundante de la zona, se sacaba el aceite, otro alimento que es también utilizado como ingrediente para la elaboración de este plato.

Por otro lado, para elaborar el ajobacalao se usa pan, ajo, pimentón y no puede faltar un recipiente muy característico de la zona: un lebrillo de barro, los cuales eran fabricados por los alfareros de Vélez‐Málaga, que antaño era una profesión muy habitual y ahora está casi extinguida.

Llega la Semana Santa, coincidiendo con la primera luna llena de la primavera

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en España. En sus desfiles procesionales participan un total de 19 cofradías.

La mecida de sus tronos, especialmente pausada, paso corto, paso lateral veleño, el cual ha sido copiado en otros lugares. Los adornos florares en las imágenes, la apertura de los desfiles procesionales con bandera, los 4 toques de campana, las peladillas de los “penitentes”… Características de una Semana Santa con personalidad propia que maravilla tanto a creyentes como no creyentes venidos de todos los rincones del mundo, que acompañan a cada una de las cofradías desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurreción.

Días de sol y playa

Con la llegada oficial de la primavera, las playas de los núcleos costeros como Torre del Mar, Caleta de Vélez, Torrox o Nerja, empiezan a llenarse de visitantes y lugareños que no quieren dejar pasar unos días de fiesta sin relajarse bajo un baño de sol y de marisma.

A las aguas del Mediterráneo, normalmente cálidas, les suele acompañar un brillante e intenso sol primaveral que invita a broncearse y a darse algún que otro baño para refrescar la piel.

Los chiringuitos, a pie de playa, ofrecen un magnífico oasis donde aliviar el calor con algunas cañas, sangrías o tintos de verano y poder matar el hambre con el “pescaíto” frito del Puerto de la Caleta.

Para los habitantes de la Axarquía es un auténtico privilegio tener aquí su vivienda, ya que para disfrutar del sol, la playa y la montaña todos los días del año no tienen que desplazarse a cientos de kilómetros ni que planificar unas costosas vacaciones.

En épocas como las que se avecinan, son muchos los que se plantean comprar en Vélez-Málaga o en Torre del Mar su segunda vivienda, incluso, una vez llegada la jubilación, dejar su países de origen y establecer su primera vivienda en la Axarquía.

El municipio de Torrox, particularmente el núcleo de Torrox Costa, es el enclave por elegido miles de alemanes para disfrutar de su retiro. Torre del Mar a su vez, acoge a miles de ingleses cada año que establecen allí su residencia principal.

