El juzgado de Pamplona se estrena y cancela una deuda de más 19.000 € con la Ley de la Segunda Oportunidad

Es el primer caso de cancelación de deuda que se resuelve en Pamplona de la mano de los abogados Repara tu deuda El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Pamplona ha dictado Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha perdonado una deuda de 18.870,84€ a MRG. Se trata del primer BEPI o auto de cancelación de las deudas que se resuelve en Pamplona.

MRG explica su caso: “Acudí a Repara tu Deuda, primera compañía en España que aplica la Ley de la Segunda Oportunidad, cuando ya no sabía qué hacer. Soy soltera y sin personas a mi cargo, así que mucha gente puede no entender como se llega a esta situación. Simplemente perdí mi empleo y con una prestación por desempleo de 1.000 € al mes, tuve que pedir préstamos para poder hacer frente a los gastos básicos”. MRG se vio con una deuda a sus espaldas de casi 19.000 € y cuatro acreedores que la perseguían. “Mucha gente-añade- puede pensar que solo llegan a esta situación personas con adicciones u otro tipo de problemas, pero puedo asegurar que no; no es difícil verse arruinado haciendo frente a las primeras necesidades si los ingresos son mínimos”.

La abogados de Repara tu deuda iniciaron los trámites de MRG quien, tras el dictado del Juzgado, tiene una nueva oportunidad para seguir con su vida, libre de deudas. Aunque la Ley de Segunda Oportunidad lleva vigente en España desde 2015, todavía existe mucho desconocimiento sobre su aplicación y sobre las posibilidades que abre.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores al juzgado y solicitar al juez la cancelación de la deuda total.

Repara tu deuda puso en marcha su actividad el mismo año que entró en vigor la Ley y en la actualidad ostenta el 100% de éxito en todos sus casos y prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años, tal y como sucede en otros países como Francia donde la ley lleva vigente más tiempo.