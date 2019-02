El Hospital "La Mancha-Centro" implanta un sistema de elaboración segura de medicamentos de alta toxicidad Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 17:06 h (CET) El sistema, integrado en FarmaTools, la herramienta de gestión integral para la farmacia hospitalaria de DOMINION, es fruto de la colaboración de esta compañía y los Servicios de Farmacia e Informática del Hospital General "La Mancha-Centro" El Hospital La Mancha-Centro de Ciudad Real ha implantado un novedoso sistema de elaboración segura especializada de medicamentos de alta toxicidad para pacientes de oncología, hematología y otras patologías. El sistema, integrado en FarmaTools, la herramienta de gestión integral para la farmacia hospitalaria de DOMINION, es fruto de la colaboración de esta compañía y los Servicios de Farmacia e Informática del Hospital General “La Mancha-Centro”.

Gracias a este sistema es posible eliminar los errores de elaboración en un entorno donde las características de los elementos que conforman los nuevos productos tienen un alto grado de toxicidad que requiere el máximo control y cuidado.

La nueva funcionalidad, incorpora avances como la comunicación por voz, que permite gobernar la solución sin contaminar el entorno mediante el uso de teclado, asegurando la absoluta esterilidad de las cabinas de flujo laminar donde se prepara esta medicación.

Además, tras cada proceso de reconstitución o adición de elementos a la mezcla o al fármaco elaborado, se analiza mediante control gravimétrico el resultado de la elaboración. “Una vez elaborado el producto y determinados los lotes identificadores de cada materia prima, el sistema detalla y etiqueta el producto final asociándolo al paciente para el cual se ha elaborado el fármaco, con la dosificación exacta a lo que su patología precisa”, explica José Antonio García, responsable de producto de FarmaTools.

Puesta en uso de las mejoras

La implementación de este nuevo sistema se ha llevado a cabo en el Hospital General La Mancha-Centro, gestionado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y localizado en el municipio de Alcázar de San Juan, con 339 camas, el centro dispone de equipos de alta tecnología y un amplio abanico de servicios médicos.

En el proceso de creación e implementación del proyecto existía el objetivo de incorporar herramientas especializadas para la elaboración, trazabilidad y administración segura en todos los procesos de hospital de día. Tras finalizar el mismo, el lanzamiento y puesta en marcha tuvo lugar en el segundo semestre del año 2017 con gran éxito, ya que además de estar construido en lenguaje C++, incorpora un motor de comunicación por voz, así como herramientas de comunicación con balanzas de alta precisión.

Para DOMINION este proyecto aporta las soluciones necesarias para luchar contra los errores de medicación que se producen en el ámbito hospitalario. “El sistema será un revulsivo en la creación de estos productos, aportando seguridad al proceso de preparación de tratamientos onco-hematológicos fundamentalmente”, afirma José Antonio García.

Solución líder

Desarrollada por la empresa española Dominion Digital, FarmaTools, la herramienta de gestión integral para la Farmacia Hospitalaria líder del mercado, es utilizada por el 80% de los hospitales públicos españoles, donde cada día gestiona la dispensación de más de un millón de medicamentos diarios y de más de 450.000 prescripciones farmacológicas y no farmacológicas. La solución permite gestionar el gasto farmacéutico, el más elevado del hospital después del personal, y se integra con las áreas de logística y gestión de compras, con el área clínica y con la informática médica, dando servicio a farmacéuticos, administrativos, médicos, enfermería y gerencia. Con el desarrollo de esta nueva funcionalidad, FarmaTools crece en herramientas de seguridad hacia el error cero en medicación.

Solución 360º

Farmatools facilita la gestión de las necesidades de la farmacia, ayuda en la toma de decisiones y mejora la seguridad en el uso de los medicamentos. Ofrece herramientas clínicas de alto nivel para controlar el uso del medicamento y facilitar la gestión de almacenes, prescripciones, fabricaciones de mezclas, citostáticos y el resto de los circuitos de farmacia.

Reducción de costes

Entre otros beneficios que aporta el uso de FarmaTools, destaca la reducción de los problemas relacionados con el medicamento y sus costes asociados (ahorro de 2,3M€ anuales por hospital, ya que cada acontecimiento adverso incrementa el coste medio por estancia en 3.700€). Asimismo, mejora de la prescripción, vigilancia y la gestión de alertas (5% de reducción de costes derivados de la mejora en la comunicación entre médico y farmacéutico) y optimiza la gestión de compras (20% de reducción de los tiempos necesarios para la gestión de compras y optimización de las compras reduciendo un 10% los costes). En paralelo, la solución optimiza la gestión de almacenes farmacéuticos (reducción a “0” de las pérdidas por caducidad o vencimiento del medicamento y reducción de un 20% del inmovilizado de las bodegas de farmacia). Finalmente, destaca la reducción de costes administrativos (ahorro del 30% de los tiempos necesarios para los procesos administrativos y de gestión).

