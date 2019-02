Según el Dr. Tesarik el 30% de mujeres de más de 40 años pueden tener hijos con sus propios óvulos Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 17:06 h (CET) Según los últimos estudios, más del 30% de las mujeres de entre de 41 y 44 años pueden ser madres de niños sanos con sus propios óvulos sin necesidad de recurrir a la donación de óvulos. Hasta ahora, este porcentaje de éxito se situaba por debajo del 15%, pero se ha duplicado en los últimos años gracias a los nuevos protocolos personalizados y a la repetición de los tratamientos Según un estudio publicado por un grupo de investigadores y médicos israelíes y estadounidenses en la revista Reproductive Biomedicine Online, la tasa cumulativa de nacimiento de hijos sanos alcanza el 29% después de 6 tentativas y hasta el 34% después de repetir 13 veces.

Está claro que los ciclos repetidos de FIV tienen un coste elevado pero, en el caso de Israel, donde el estado contribuye generosamente al coste de los tratamientos de FIV hasta los 45 años, esta opción es aceptable para la mayoría de pacientes. No es así en España, dónde la “acumulación” de tentativas, necesaria para lograr estas cifras, representaría un esfuerzo económico mayor para las parejas.

En nuestro país, la falta de información, el coste económico y el temor exagerado a tener un niño con anomalías congénitas, provoca que las mujeres de más de 40 años opten a menudo para la ovodonación. En este sentido, un estudio publicado en enero 2019 en la revista Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, demuestra la ausencia de diferencias significativas en la prevalencia de defectos congénitos entre niños nacidos utilizando los propios óvulos de pacientes y los óvulos donados por mujeres más jóvenes.

Además de la repetición de los tratamientos de FIV, en los últimos años, la utilización de protocolos estrictamente personalizados para cada pareja, como el protocolo CARE (Customized Assisted Reproduction Enhancement), ofrecen tasas elevadas de éxito, como confirma el trabajo realizado por el equipo de la Clínica MARGen y de la Universidad de Granada, liderado por el doctor Jan Tesarik en la revista Human Reproduction. El protocolo CARE incluye la utilización de la hormona de crecimiento para mejorar la calidad de los óvulos y una evaluación minuciosa de todos los factores, tanto del origen femenino como masculino, que podrían disminuir la probabilidad de éxito independientemente de la edad de la mujer.

Según el doctor Tesarik, “para alcanzar un resultado óptimo en situaciones difíciles se necesita atender tanto el problema principal, la edad de la mujer y su baja reserva ovárica, como controlar posibles problemas asociados, que a veces pueden considerarse banales. La aplicación de “CARE” nos permitirá igualar los resultados de los médicos israelíes, con menos repeticiones de los tratamientos, con menos coste y de manera amigable con los pacientes”.

Jan Tesarik es un Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Ciencias, nacido en Chequia y con nacionalidad francesa. Consiguió el “primer bebé” por fecundación in vitro clásica en la República Checa en 1982, los primeros nacimientos del mundo después de una fecundación de óvulos con espermátides provenientes de hombres sin espermatozoides e inventó la técnica de transferencia nuclear entre óvulos utilizada para los bebés de “3 padres”. Se ha distinguido como un reputado investigador científico en el campo de la Reproducción Asistida Humana, activo en varios países del mundo.

