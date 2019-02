QualitecFarma y la Universidad Autónoma de Madrid se alían para potenciar la investigación clínica Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:53 h (CET) QualitecFarma y la Universidad Autónoma de Madrid han firmado una declaración de intenciones para promover y potenciar actividades en el sector de la investigación clínica La empresa QualitecFarma ha firmado una declaración de intenciones con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en la que se comprometen a promover y potenciar actividades de investigación, desarrollo e innovación en el marco del Programa de Retos de Innovación de alto impacto social UAM- QualitecFarma de investigación clínica.

El acuerdo ha sido firmado en el Campus de Cantoblanco por parte de Óscar Enrique Mesa, director general de QualitecFarma, Javier Ortega García, vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid y Fidel Rodríguez Batalla, director general de la Fundación de la UAM.

"Para nosotros es un gran placer que hayáis decidido venir a nuestra casa y firmar este principio de colaboraciones, en el ámbito en el que la Universidad es una de las más fuertes, biomédico y farma. Que queráis unir a nuestra gente con la tecnología blockchain con los trabajos que estáis llevando a cabo me parece una idea que seguro va a ser un éxito" ha explicado Javier Ortega García.

Esta firma pone el punto de partida a una serie de acciones, conversaciones y negociaciones tendentes a la consecución de un posible futuro acuerdo.

"Con la Universidad trabajaremos mediante dos tiene dos vías, una más sencilla, que es el trabajo diario y otra más compleja. Esta última nos va a dar una posición más competitiva en el sector, desarrollando proyectos para incrementar la calidad en innovación e investigación. Queremos agradecer a InNormadrid porque ha sido el que nos dado la posibilidad de trabajar con vosotros", ha explicado Óscar Mesa.

"La firma suscrita hoy entre la UAM, FUAM y QualitecFarma es consecuencia de una firme apuesta por la transferencia de conocimiento y tecnología entre la UAM y el mundo empresarial. En este sentido, nos sentimos muy orgullosos de propiciar este tipo de acuerdos e impulsar la cooperación Público-Privada", ha declarado Isabel García, Directora Gerente de InNormadrid.

Para la puesta en marcha de este proyecto, se ha contado con la colaboración de Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, InnorMadrid, constituida por la UAM con las principales asociaciones empresariales de su entorno con el fin de potenciar la actividad de I+D+i especialmente en las PYMES, mediante la transferencia de conocimiento de la universidad hacia la empresa.

Acerca de QUALITECFARMA

QUALITECFARMA es una firma especializada en servicios para la industria farmacéutica y biosanitaria cuya actividad está centrada en campos como la investigación clínica, el soporte regulatorio, la farmacovigilancia y el desarrollo estratégico, en búsca de oportunidades de crecimiento para sus clientes. En concreto, el área de trabajo de QualitecFarma se centra en:

Desarrollo clínico de nuevos medicamentos y alternativas en diferentes áreas terapéuticas, para empresas y organizaciones desde start ups a grupos multinacionales y proyectos de investigación públicos, Spin off o fundaciones para la I+D.

Fomento de la investigación clínica en España

Rondas de financiación de proyectos emprendedores

Registro internacional de medicamentos, medical devices, food supplements, cosméticos.

