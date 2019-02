I Love Food traspasa su tienda bio en Barcelona para centrarse en la distribución de productos ecológicos

Algo está cambiando para los emprendedores que hace años apostaron por abrir pequeñas tiendas ecológicas. Hoy algunos se reconvierten en productores y distribuidores ecológicos, dando paso a nuevos emprendedores dentro del sector ecológico Emprendedores amantes de los productos ecológicos

Hace 10 años, dos jóvenes “de ciudad” se unieron para traer a Barcelona los mejores productos ecológicos. Así nació I love Food, la primera tienda 100% ecológica y de proximidad de Barcelona centrada en producto fresco y saludable.

El proyecto dio fruto a una preciosa tiendecita ecológica en la zona alta de Barcelona, una suerte de colmado rural. Fue quizás la primera tienda ecológica de Barcelona en la que todo el personal de atención al público eran nutricionistas.

El éxito de una tienda bio “de verdad”

I Love Food pronto se convirtió en un icono de Barcelona. El aire vintage y rústico de la tienda en pleno centro de Barcelona no dejaba indiferente a nadie. Organizaban cursos de cocina, preparaban cajas ecológicas a domicilio etc. La calidad del producto y el servicio atrajo a a escuelas, oficinas y hoteles, y el proyecto creció hacia la distribución: fruta fresca eco con entrega diaria para oficinas (Desigual, Booking, etc), desayunos ecológicos para hoteles (NH), fruta y verdura para restaurantes y otras tiendas ecológicas, etc.

Entretanto el sector de productos orgánicos ha crecido a un ritmo del 25% anual. Hoy todas las grandes superficies cuentan con productos ecológicos y lo ecológico está de moda, hasta el punto de casos como el de Lidl, cuyas bolsas proclaman “bueno, ecológico y al mejor precio” aunque sólo 1 de sus 32 marcas es de productos ecológicos.

La distribución de productos ecológicos

Chema Bescos, de I Love Food, explica que “el crecimiento de un nuevo sector lleva consigo nuevas necesidades, oportunidades y dificultades etc. La demanda de productos ecológicos por parte de las grandes cadenas es enorme, pero en muchas ocasiones, se nutren de productos importados de baja calidad. El principal problema es que hay pocos agricultores que se atrevan a dar el salto y producir ecológico, y además faltan productores y distribuidores locales de productos ecológicos. Ahí está el nicho que queremos cubrir: la micro distribución de productos ecológicos.”

Los socios que apostaron por abrir una tienda bio en Barcelona, ahora dan un paso adelante y crecen en el sector de la alimentación ecológica centrándose en la distribución de productos ecológicos para tiendas, hoteles y escuelas.

Oportunidad: traspaso tienda ecológica (bio) en Barcelona

Con la reorientación de su negocio, I Love Food busca emprendedor para coger el reto del traspaso de su tienda bio de Barcelona, y ponerse al frente de la tienda ecológica más icónica y encantadora de Barcelona. Un proyecto ideal para amantes de lo bio, una tienda conocida, preciosa, una decoración increíble, productos excelentes, clientes fidelizados, un negocio en pleno crecimiento. "¿Quién quiere formar parte de la revolución ecológica?"