La falta de mantenimiento, detrás del deterioro de los tejados de pizarra de la Comunidad de Madrid

miércoles, 27 de febrero de 2019, 15:45 h (CET) Hay mil razones para colocar un tejado de pizarra en una vivienda: es un material natural, resistente, impermeable, duradero y de gran elegancia. Sin embargo, precisa de un mantenimiento periódico que debe encomendarse a empresas especializadas, como Tejados de Pizarra Madrid El tejado es sin duda uno de los elementos más importantes de la estructura de una vivienda, responsable de resguardarla y protegerla de los agentes meteorológicos. Recurrir a un material como la pizarra es apostar por una cubierta eficaz, de calidad y con gran valor estético.

Además del aislamiento que brinda, su característica más destacada es su capacidad para absorber el agua y la humedad, que es el mejor seguro contra las filtraciones. Todo lo anterior depende, claro está, de que el tejado de pizarra se encuentre en óptimas condiciones.

En el caso específico de la Comunidad de Madrid, gran parte de los tejados de pizarra que cubren casas y otros edificios no ofrecen todas las ventajas que cabría esperar. ¿La razón? El deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Descuidar el tejado de pizarra supone desaprovechar todo el potencial de este material, además de arriesgarse a sufrir filtraciones de agua, goteras, humedades y otros problemas en la vivienda.

De ahí la importancia de recurrir a empresas como Tejados de Pizarra Madrid, profesionales en la instalación, mantenimiento y reparación de pizarra natural de primera calidad y acabados perfectos, ofreciendo siempre la mejor relación calidad-precio.

Por qué el mantenimiento en los tejados de pizarra tiene una importancia capital

El viento, la lluvia y los cambios bruscos de temperaturas son los principales responsables de los daños y el desgaste que sufren los tejados de pizarra, que por muy resistentes y fiables que sean, lamentablemente no son indestructibles.

Las chapuzas y las reparaciones improvisadas pueden ofrecer soluciones válidas a corto plazo, que sin embargo empeorarán el problema a largo plazo. Y es que un trabajo de estas características no se puede dejar en manos inexpertas.

Dadas las particularidades de este material, hacen falta profesionales cualificados como los de Tejados de Pizarra Madrid, expertos en la reparación y mantenimiento de la pizarra, que llevarán a cabo estas operaciones con todas las garantías.

También son ellos a los que hay que encomendar las revisiones periódicas de las cubiertas de pizarra, que deberían tener lugar al menos dos veces al año: antes y después del invierno. El buen hacer de Tejados de Pizarra Madrid viene avalado por su larga experiencia, además de las opiniones y el grado de satisfacción de sus clientes.

Tanto si se trata de instalaciones como de reparaciones, de trabajos de mantenimiento o de prevención de daños, Tejados de Pizarra Madrid es una empresa referencial en este sector y uno de los grandes aliados de los propietarios de viviendas e inmuebles con tejados de pizarra.

Acerca de Empresa

Tejados de Pizarra Madrid es una empresa madrileña especializada en el sector de los tejados de pizarra, con más de 20 años de experiencia. Su equipo de profesionales cuenta con una dilatada trayectoria en la instalación, reparación y mantenimiento de pizarra natural, ostentando la mejor relación calidad-precio de la Comunidad de Madrid.

CONTACTO DE PRENSA

Tejados de Pizarra Madrid

Dirección: Calle Logrosan 24

(28044) Madrid Bajo c.

tejadodepizarra@hotmail.com

Tfno: 691 391 026

Website: https://tejadosypizarra.com

