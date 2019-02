Presentación del eBook: Open IT Innovation Trends en Open Source y Software Libre 2019 Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 14:37 h (CET) Por tercer año consecutivo desde OpenExpo Europe quieren compartir la visión sobre las tendencias tecnológicas en Open Source y Software Libre. Por lo tanto, han preparado este libro electrónico, tan completo que se convierte en una excelente herramienta para conocer y entender la dirección que está tomando la tecnología abierta y cómo está afectando a las diferentes industrias Uno de los grandes desafíos de los últimos tiempos ha sido la consolidación del concepto de código abierto en el entorno empresarial. Hoy está a punto de ir mucho más lejos y posicionarse como un modelo y motor para la innovación en cualquier corporación, independientemente de su tamaño o sector de la industria.

OpenExpo Europe ha preparado un estudio que recopila las tendencias que mejorarán el uso de las tecnologías FLOSS. Ha sido posible gracias a la colaboración de más de 100 profesionales de la industria que se involucraron y colaboraron con sus conocimientos y visiones en dichas tecnologías, proyectos de código abierto y cómo está afectando el curso de las estrategias empresariales.

En la versión descargable de este eBook 2019, encontrará la opinión de expertos de organizaciones como la Oficina de Personal del Ayuntamiento de Roma, Vocento, la Plataforma Abierta de BBVA, ITH, Telefónica y la Fundación Apache Software, entre muchas otras industrias. Una iniciativa importante de esta edición es que han trabajado por sector para ofrecer una visión detallada por segmento, pero, por supuesto, también han mantenido la visión global, en la que ven cómo IoT, AI, Big Data, Blockchain, Machine Learning y muchas otras tecnologías destacan.

OpenExpo Europe presentará el libro electrónico este jueves 28 de febrero de 2019 a las 17:00 hrs (CET) en una sesión en línea con el formato de un WEBINAR.

Durante esta sesión, CECILIA COLASANTI, Consejera de Innovación de la Oficina de Personal del Ayuntamiento de Roma, la DR TINA ALLTON, Directora de Expansión Internacional y Directora de Finanzas de EBW 2020, ROYA CHANG, CEO de FLEXBOT se darán cita con PHILIPPE LARDY, CEO de OpenExpo Europe para discutir e interactuar en una sesión de mesa redonda, explicando las tendencias esperadas para 2019 en Código Abierto, Software Libre, Open IT Innovations, Blockchain, IoT, Machine Learning, entre otros temas de valor.

Los asistentes en línea podrán interactuar con los expertos haciendo preguntas y dando sus opiniones sobre estos temas al final de la sesión.

Recomiendan unirse a ellos en vivo en la presentación en línea de este útil e interesante libro electrónico que están seguros de que gustará compartir con los colegas una vez que se lea.

Registrarse siguiendo este enlace: https://bit.ly/2E05ogA

