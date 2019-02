Thinkids regresa a VASS: los adultos concilian mientras los menores aprenden a innovar en los días sin cole Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 14:45 h (CET) Más de 100 menores acudirán con sus padres y madres los próximos 1 y 4 de marzo a la sede central de Grupo VASS gracias a esta iniciativa que, a través del área de People & Talent, pusieron en marcha el año pasado para ayudar a su plantilla a conciliar los días laborables no lectivos. De edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, compartirán oficina con los adultos y desarrollarán actividades complementarias al currículo escolar que les ayudarán a ser más innovadores y proactivos Dado el éxito del año pasado, la empresa especialista en soluciones digitales VASS no ha tenido ninguna duda a la hora de volver a preparar las instalaciones de su sede central para recibir, los próximos 1 y 4 de marzo, a los hijos de sus trabajadores para que estos puedan conciliar durante estos días que son laborales, pero no lectivos en Madrid.

Y es que ‘VASS Thinkids’ se ha convertido en una de las iniciativas mejor valoradas por los empleados de la compañía presidida por Javier Latasa. En esta segunda edición, se han inscrito un 33% más de participantes, que han pasado de 76 a 101.

Estos menores, de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, tendrán el mismo horario que la plantilla de VASS el próximo viernes día 1 (de 8 a 15 horas) y el lunes 4 (de 9 a 18 horas) pero, mientras sus padres y madres trabajan, ellos disfrutarán de un espacio seguro e innovador en el que aprender y desarrollar su espíritu más emprendedor.

La iniciativa, basada en la metodología ‘Thinkids School’, está pensada para que los niños exploren y amplíen sus capacidades y habilidades, pero, sobre todo, para que descubran todo su potencial innovador, favoreciendo así su espíritu emprendedor y proactivo.

Para la directora de ‘People & Talent’ de Grupo VASS, Paula Rodrigo, el hecho de poder desarrollar otra edición del Thinkids significa "que nuestros profesionales tienen una necesidad real de conciliar estos días sin cole y que VASS les facilita una opción muy válida para poder organizarse mejor". "En Grupo VASS nos orgullecemos de decir que somos una gran familia. Todos nuestros empleados son importantes, por eso queremos que sepan que nos preocupamos por ellos y por su felicidad, y que son el pilar fundamental de nuestra empresa. Thinkids, además del resto de medidas de conciliación que tenemos en marcha, es nuestra forma de agradecerles todo lo que hacen por la empresa", explica.

Los pequeños estarán divididos en grupos en función de su franja de edad. Mientras los más jóvenes realizarán talleres que van a girar en torno a la movilidad, la imitación o los sentidos, los mayores de 7 años van a enfrentarse al reto de pensar, desarrollar y ejemplificar cómo creen que será la escuela del futuro y su forma de aprender.

Además de estas actividades, a estos más de cien niños y niñas les espera una gran sorpresa el viernes 1, ya que acudirá a VASS el mago Tomás, finalista de ‘Got Talent’, quien ofrecerá a cada grupo una hora de clase de 'matemagia'. El día 4, por su parte, habrá un taller especial sobre animales.

Grupo VASS asume el coste total de esta iniciativa, por lo que para los empleados se trata de un servicio gratuito a excepción de la comida de los pequeños, que la deberán traer de casa.

