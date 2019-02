Nuevos decretos leyes Jesús Martínez Madrid, Salt (Girona) Lectores

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:52 h (CET) El viernes 22 de febrero el Gobierno de Sánchez celebraba su penúltimo Consejo de Ministros y la ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior, confirmaba que el Ejecutivo va a aprobar hasta el último momento nuevos decretos leyes.

Recuerdo que esta decisión no respeta la regulación constitucional del decreto ley, que establece como requisito una extraordinaria y urgente necesidad. Es además una irresponsabilidad hacerlo cuando dentro de unos días se van a disolver las Cortes y tendrá que ocuparse de su posible convalidación la Diputación Permanente que no está pensada con ese fin. Aprobar por decreto ley medidas dirigidas a beneficiar su candidatura a presidente del nuevo gobierno además de poco legal es menos ético aún.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.