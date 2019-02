Llega en mal momento Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:33 h (CET) El incremento de los gastos previstos en el PGE es contundente: la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, suman más de 6.000 millones de euros, sin que esté garantizado el incremento de los ingresos. Este proyecto de presupuesto expansivo, que pone las cosas más difíciles a las empresas, llega en mal momento, puesto que se está produciendo una ralentización económica y de gran incertidumbre en la situación mundial. De hecho, el Ministerio de Economía ha rebajado la previsión de crecimiento una décima, al 2,2 %, y ha elevado la previsión de la tasa de paro. Una décima no es mucho cuantitativamente pero indica una tendencia. Después de todo lo ocurrido, esperemos que no se aprueben por decreto ley.

