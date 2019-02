Así “hacen jugar” las empresas a sus empleados

Desde hace unos años hasta la fecha, hemos visto cómo las compañías van comprendiendo poco a poco el valor de tener empleados satisfechos con su trabajo y en condiciones óptimas para desarrollar sus funciones. De ahí que el vínculo entre empresa y empleado sea cada vez más “saludable”.



Formar a los trabajadores, motivarlos, potenciar la cohesión de grupo, prevenir posibles lesiones a través del ejercicio físico… son objetivos que han experimentado un gran cambio gracias a la digitalización y a técnicas como la gamificación. Según Biwel, partner de bienestar en las empresas, el número de compañías que usan la gamificación en sus dinámicas de bienestar laboral ha aumentado. Y es que la digitalización ha hecho posible nuevas vías de acción para lograr empleados más saludables, pudiendo aplicar herramientas digitales gamificadas en la empresa.



Centrándonos en la actividad física, y poniendo como ejemplo las enfermedades por TME (Trastornos Músculo Esqueléticos), cabe destacar que éstas son en la actualidad la segunda causa de baja laboral en España, con un índice de 8,48 procesos por cada 100 trabajadores y una duración media de 54,69 días (en el tramo de más de 49 años el índice de días de baja varía de 433,21 a 791,53 días de baja por cada 100 hombres, y de 510,40 a 1.262,78 días por cada 100 mujeres), según datos del último informe de Adecco sobre Absentismo Laboral.



En este sentido, y en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra el próximo 6 de abril, desde Biwel quieren resaltar la importancia de emplear técnicas para activar a los empleados, al mismo tiempo que se promueve la relación entre los trabajadores, con la gamificación digitalizada. Y es en este punto donde entran en juego estas iniciativas, como por ejemplo, el reto Oh Europa!, una solución desarrollada por Biwel que coloca la actividad física como hilo conductor de un viaje que lleva a los empleados a conseguir una vida más activa y saludable, a la vez que fomenta, gracias a los valores del deporte, el espíritu de equipo corporativo.



Viajar para ganar en salud

El reto saludable Oh Europa! consiste en un viaje en el que, durante diez semanas, diferentes equipos formados por trabajadores viajan de forma virtual por distintos países de Europa superando las diez etapas de este desafío, al mismo tiempo que los participantes, los trabajadores, podrán descubrir la cultura y la gastronomía de cada lugar. En estos dos meses y medio, Oh Europa! registra los pasos y/o pedaladas que cada persona haya realizado en su vida real. La plataforma permite visualizar el progreso de su equipo y el del resto de grupos y, mediante un algoritmo, traza los resultados para determinar el ganador. Cada empresa podrá otorgar un premio al equipo o equipos ganadores.



Su implementación en la empresa es fácil y rápida, pudiéndose vincular con wearables y aplicaciones como Garmin, Fitbit, Google Fit o Strava.