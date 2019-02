El tomador tipo de seguros de salud vive en pareja, tiene 25-44 años y gana más de 30.000€ según Braintrust

El tomador tipo del seguro de salud tiene una edad inferior a los 54 años, forma parte de una familia con hijos compuesta por 3-4 personas y gana más de 30.000 € al año. El asegurado opta por la contratación de un producto individual dentro de la modalidad asistencia sanitaria y una relación largoplacista con la compañía BRAINTRUST, en el marco del Observatorio de la Competencia que tiene desplegadoen el sector de los seguros de salud, ha analizado el perfil del tomador de este tipo de seguros atendiendo a las siguientes variables sociodemográficas: edad, número de miembros del hogar, modelo familiar, ingresos y formación académica.

El primero de los indicadores estudiado, la edad, revela que prácticamente dos de cada tres tomadores (63%) de este tipo de seguro tiene entre 25 y 54 años, siendo la franja de 35-44 años, con un 24,2%, la que mayor número de usuarios concentra. El segundo de los parámetros examinado en el marco del Observatorio de la Competencia ha sido el número de miembros del hogar, reflejando el estudio que los hogares de 2 a 4 miembros representan el 85% de los asegurados, y siendo dentro d estos aquellas familias compuestas por 3 o 4 personas las que concentran más de la mitad de estos seguros, el 53%. BRAINTRUST profundiza en este ámbito analizando además el modelo de unidad familiar del tomador, y constata en su estudio que un 62% de los mismos constituyen familias con hijos, proporción muy por encima de aquellos hogares conformados por parejas sin hijos, que apenas suponen el 23%.

Los ingresos, son otro de los criterios evaluados en el estudio a la hora de estimar la tasa de contratación de un seguro, revelándose que el 60% de los asegurados poseen un salario anual superior a 30.000 euros. El último factor sociodemográfico estudiado por el Observatorio de la Competencia de BRAINTRUST en este ramo de los seguros de salud, ha sido la formación académica del tomador. Este dato aporta información muy esclarecedora, pues más del 77% de los tomadores de seguros de sanidad privada poseen formación universitaria, y de ellos, un 45% poseen enseñanza universitaria de grado superior.

En cuanto a la contratación del producto, el asegurado tipo se decanta por la contratación de un producto individual dentro de la modalidad de asistencia sanitaria y por una relación a largo plazo con la compañía. Según pone de manifiesto el estudio, más de la mitad de los asegurados permanece al menos cinco años con el mismo seguro contratado, mientras que un 10% de los encuestados habría cambiado o contratado un seguro en el último año. Además, revela que más del 70% de los hogares españoles dispone de más de un asegurado en la casa y que en el 75% de estos casos, todas las pólizas del hogar se hallan contratadas con la misma compañía.

BRAINTRUST en su estudio constata también que un 29 % de las personas que manifiesta no tener seguro de salud, reconoce haberlo tenido en alguna ocasión en el pasado. La consultora, experta en inteligencia competitiva y en experiencia de cliente, señala que estos porcentajes revelan un mercado potencial -el de los ex clientes del ramo- que debería invitar a las compañías a reflexionar acerca de los motivos de baja de estos usuarios, no solo para tratar de captarlos de nuevo, sino para aprender de ello y evitar perder clientes actuales. Asimismo, también considera que es esencial ofrecer productos low-cost dirigidos a familias con menores ingresos para impulsar la contratación dentro de este segmento de mercado.

BRAINTRUST: Consultora española de carácter multinacional, con 15 años de experiencia dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis e innovadoras soluciones en el ámbito de la inteligencia competitiva, gestión de la experiencia del cliente, estudios y modelización cuantitativa, transformación digital, así como la optimización de canales y el control de gestión. Avalada por más de 70 consultores, 900 estudios y proyectos realizados para 14 mercados internacionales. Presente en los sectores telco, banca, seguros, energía, industria, alimentación, retail y turismo. Su central está ubicada en Madrid y posee una sede en Sevilla, así como oficinas a nivel internacional en Argentina, Chile, Brasil y México.