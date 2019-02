Yer Realty avala el informe de elEconomista sobre la buena salud del mercado inmobiliario Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 07:00 h (CET) El sector inmobiliario está renaciendo cual ave fénix, y así lo confirma el medio nacional en su informe ‘La vivienda a fondo’, elaborado por elEconomista en colaboración con Aedas Homes, Century 21 y Altamira La pregunta ahora es cuánto durará este nuevo ciclo, y en este sentido, los expertos de Yer Realty avalan las afirmaciones que contiene este informe: "Después de estudiar detenidamente el mercado residencial de obra nueva, que es el que afecta directamente a la generalidad de los españoles y extranjeros que adquieren viviendas en nuestro país, podemos afirmar que este ciclo positivo no tocará techo, al menos, en 2019".

Ocho son los factores que el informe cita a la hora de sostener estas conclusiones, y que permiten adquirir un conocimiento profundo de la situación actual del mercado inmobiliario de obra nueva.

"Los expertos cifran en 120.000 las casas que deben construirse para satisfacer la demanda actual de vivienda de obra nueva anual, y en 2018 sólo se construyeron 70.000, lo que significa que el sector seguirá creciendo hasta que la demanda alcance a la oferta. Y probablemente, eso no sucederá este año", explican los profesionales de Yer Realty.

No obstante, la demanda no se mantiene estable esperando a que la oferta la alcance. Según el INE, entre 2018 y 2033 el número de hogares nuevos aumentará un mínimo de 120.000 de media cada año durante los próximos 15 años. Así que las previsiones, al menos durante los próximos años, son muy positivas en lo que a demanda se refiere.

"Por otro lado, la banca ha recuperado cierta estabilidad debido a que no ve indicios de una nueva burbuja inmobiliaria. Tanto el número de hipotecas como la cantidad de los préstamos destinados a vivienda de obra nueva han aumentado en 2018 en comparación a años anteriores, lo que significa que en la actualidad hay menos obstáculos para conseguir financiación", mantienen.

Estos datos, junto con la disminución del nivel de endeudamiento de la familia española y el crecimiento del PIB, avalan las conclusiones del informe de elEconomista. El sector inmobiliario está en auge de nuevo, y por lo que parece, aún se podrá disfrutar de algunos años de tranquilidad hasta que el mercado de obra nueva toque techo.

"Es el momento perfecto para invertir en el mercado inmobiliario de obra nueva, habida cuenta de que hay demasiada demanda en comparación con la oferta actual en este momento. Una buena selección de la propiedad puede rentabilizarse de forma rápida, eficiente y rentable, sobre todo en zonas como la Costa Blanca, especialmente atractiva para los extranjeros", concluyen los expertos de Yer Realty.

