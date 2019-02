DisfracesMimo aumenta su catálogo y sus ventas un 100% este Carnaval 2019 Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 15:52 h (CET) DisfracesMimo ha aumentado su catálogo de disfraces y ventas un 100% estos carnavales 2019. Los disfraces de Halloween o de La casa de papel son un alto reclamo para este año, los disfraces infantiles como vampiresas, esqueletos, zombies etc. están siendo los más vendidos para estos carnavales donde DisfracesMimo tiene temáticas de todo tipo para que la diversión con el grupo de amigos o parejas esté asegurada Los disfraces de Halloween están siendo un alto reclamo para estos carnavales, ya que este pasado Halloween los fabricantes en España vendieron menos de lo previsto. Ahora, se están vendiendo todos los disfraces de miedo que no se vendieron para que estos carnavales 2019 sean a gusto de todos. "El disfraz de vampiresa, esqueleto, zombie o incluso las máscaras terroríficas están teniendo mucha salida", según afirma esta empresa de disfraces.

Ya están aquí los Carnavales y esta fiesta es la más deseada y colorida de todo el año para disfrutar desde los más pequeños a los más grandes. Por eso, mientras se están eligiendo muchos disfraces de carnaval y, hasta que se termine, esta empresa de venta de disfraces dan algunas recomendaciones de cuales son los mejores disfraces para este Carnaval 2019.

Los disfraces más vendidos

"Este año DisfracesMimo.com está vendiendo disfraces de Halloween por increíble que sea y en la época que estamos, sin olvidar el disfraz de la serie de La casa de papel". Los disfraces infantiles que más se están vendiendo son vampiresas, esqueletos, zombies y muchos otros de la temática de miedo. "Luego está el disfraz de policía de hombre, el disfraz de mimo para mujer, disfraz de mimo para niño o disfraces de dinosaurios. También los disfraces a hombros, que tanto para adultos como infantiles, y ya sea para ir en grupo, pareja o familia han gustado mucho."

"Vive tu fiesta más original y divertida con DisfracesMimo"

"Este 2019, DisfracesMimo ha estado todo el año introduciendo los mejores fabricantes de disfraces de carnaval en España y siguen apostando por ellos cada vez más". Ya tienen más de 5000 productos para fiestas y siguen con ilusión y con muchas ganas añadiendo productos para seguir vendiendo disfraces, complementos y decoración.

El punto más fuerte que tienen son las tallas grandes en disfraces, ya que intentan que a nadie le falte su disfraz original para estas fechas tan alegres.

Catálogo de DisfracesMimo

El gran catálogo que tienen crece poco a poco, ya que muchos de los distribuidores de disfraces en España quieren trabajar con DisfracesMimo por los años que llevamos y por la gran humildad que ofrecemos de cara al cliente y su gran atención". El año pasado, trabajaron con poco surtido y pocos fabricantes de disfraces y complementos en España. Este año 2019 trabajan con los fabricantes más grandes y un mayor catálogo de disfraces y complementos para vender en toda España e incluso en el extranjero.

Grandes descuentos

Uno de los éxitos que tienen y que les gusta muchísimo a sus clientes son los descuentos que hacen durante todo el año, del 5% y hasta un 10% de descuento en toda la web.

DisfracesMimo ofrece: superando 100€ un 5% de descuento con el cupón: disfracesmimo5. Superando 200€ un 7% de descuento con el cupón: disfracesmimo7. Y superando 300€ un 10 % de descuento con el cupón: disfracesmimo10.

"También, si sois una empresa, tienda, familia, grupo o peña podréis mandar un email o un WhatsApp para que os atendamos mucho mejor, ya que por nuestro alto número de ventas está saturado el teléfono", afirman en la empresa.

Información de DisfracesMimo

DisfracesMimo sigue creciendo a pasos agigantados por su amplia experiencia en el mercado, ya que ha sido una de las primeras empresas en el sector de los disfraces, complementos y decoraciones para fiestas. La página está activa desde el año 2012 y cada día siguen esforzándose en España al máximo posible y pronto en el extranjero.

Sus ventas han crecido un 100% en España y sobre todo ofrecen servicios en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Zaragoza, Oviedo, Asturias, Toledo, Ciudad Real, Albacete, León, Valladolid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Cáceres, La Coruña, Pontevedra, La Rioja, Badajoz, Madrid, Pamplona, País Vasco, Guipúzcoa, Bilbao y Murcia, entre otros sitios donde ofrecen diversión y alegría para estos carnavales 2019.

