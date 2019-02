'Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales' Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 14:42 h (CET) El Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales y Negocios y Estrategia Business School organizan la primera edición de 'Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales' en el hotel Puerta de América de Madrid, el jueves 21 de marzo de 2019, a las 19:00 horas El Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales (Feped) en colaboración con la prestigiosa Negocios y Estrategia Business School (N+E BS) organizan la primera edición de 'Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales' - #FEPED2019 - en el colorido y reputado hotel Puerta de América de Madrid que se ubica en el nº 41 de la Avenida de América, en el barrio de Prosperidad(distrito de Chamartín) el día 21 de Marzo de 2019 a las 19:00 horas.

Este hotel de cinco estrellas fue construido entre 2003 y 2005 y fue concebido como un proyecto colectivo de 18 arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. El francés Jean Nouvel se encargó del ático, la planta duodécima y la fachada, multicolor y decorada con fragmentos del poema Libertad de Paul Éluard en diferentes idiomas. Por su parte, el interior de cada una de sus plantas fue diseñado por un autor distinto.

'Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales' se presenta como un evento transversal que pretende aunar los intereses de distintos sectores que trabajan tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

El evento presentado por FEPED en colaboración con N+E cuenta con un gran panel de expertos con amplia experiencia en cada una de sus sectores, todos ellos expondrán sus argumentos en relación a la tecnología, la economía digital, el machine learning, su visión del futuro de las empresas y startups.

El evento comienza con la ponencia de Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin, habitual de Emprende de TVE, que hablará sobre el poder de la Colaboración en la Era Digital, para dejar paso a continuación a Jesús Herencia, secretario general de la Asociación de Empresas de Blockchain y fundador de Shareyourworld, que hablará sobre Futuro del Blockchain y posibles aplicaciones al mundo empresarial, a continuación tomará el turno de palabra Patricia Llaque, responsable de innovación y talento en B&T meetings, que contará cómo será el cuerpo humano del futuro debido al impacto de la tecnología, seguidamente se dará paso a una ponencia sobre Smart Citys ofrecida por Javier Peña Martinez y David Pascual Saez y finalmente se abrirá una mesa de debate para hablar de Big Data, su impacto en la sociedad y en las personas. Dicha mesa estará compuesta por José Luis Salmerón,consultor y Catedrático de Sistemas de Información e Informática de Gestión, María Concepción Rayón Ballesteros, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid y Socia Fundadora de Llorente y Rayón SLP, David Díez Mocha fundador y CGO de Ununuzi, y Jorge Campos, fundador y CES de Doozymob.

Tras las ponencias, para cerrar el evento, los asistentes están invitados a un macro Business Afterwork en la terraza del Hotel Puerta de América donde podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de Madrid, mientras toman buen vino y un picoteo, disfrutan de la magia de Borjo Meyer y generan nuevos contactos profesionales.

En palabras del presidente de FEPED y Director General de N+E Business School, Santiago Vitola, experto en negocios digitales y mentor de emprendedores, “vivimos en un mundo globalizado en el que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados. Han llegado para quedarse y tenemos que aprender a ponerlas a nuestra disposición”.

Especial agradecimiento a los organizadores y colaboradores que han hecho posible este evento: Santiago Vitola, CEO de N+E Business School y Presidente de FEPED. Angel Calvo, CEO de Eventos y Networking y presentador de Cultura Emprende Radio, Matías Méndez, Experto en Relaciones Institucionales y Speaker profesional.

Al evento se han sumado numerosos colaboradores y patrocinadores como la Asociación Española Multisectorial de Microempresas Españolas, encabezada por Víctor García; Urban Lab Madrid, liderada por Alejandra Ron-Pedrique; todonetworking, Antonio Gálvez; Pymes Unidas con Endika Lousa; Julio Gysels, Have a Look Madrid, Networking 3.0, Pad Star, A Velezque y ACB Abogados Consumo & Banca entre otros. Aún se admiten nuevos patrocinadores, consulta con el organizador.

Si se quiere saber cual es el futuro de la Economía Digital y cómo van a integrarse las nuevas tecnologías a la sociedad no se debe dejar escapar la oportunidad de asistir a 'Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales'. Recordar que en radio Intereconomía, 95.1 FM, en el programa Cultura Emprende del sábado 2 de marzo, a las 13 h. se podrás escuchar un amplio avance de lo que será FEPED.

Se puede comprar la entrada en Eventbrite https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendedores-y-pymes-en-las-economias-digitales-55509107234

