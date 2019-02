TrenLab abre en 4 Years From Now (4YFN) su segunda convocatoria para atraer las mejores startups en movilidad y digitalización Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 14:42 h (CET) TrenLab lanza en 4 Years From Now (MWC 19) tres retos de negocio a la comunidad emprendedora: Digitalización de Operaciones, Comunicación con el viajero y Operador integral de movilidad. Las startups podrán contactar con TrenLab en el espacio de Wayra en stand 110 del 4YFN. El plazo para presentarse está abierto hasta el 28 de abril. Wayra, hub de innovación abierta de Telefónica, desarrolla un proyecto que incluye planes personalizados, soporte económico y legal, formación y una extensa red de networking TrenLab, la aceleradora de Renfe que desarrolla Wayra, el hub de innovación abierta Telefónica, ha anunciado en el marco de 4 Years From Now (el evento de emprendimiento del Mobile World Congress) su segunda convocatoria para atraer startups centradas en movilidad, digitalización y comunicación con el viajero. Las startups interesadas pueden inscribirse desde el 26 de febrero hasta el próximo 28 de abril en la web www.trenlab.com.

La convocatoria, dirigida a startups de todo el mundo en fases seed y early stage, presenta tres retos de negocio a la comunidad emprendedora: Digitalización de operaciones, Operador integral de movilidad y Nuevos canales de comunicación con el viajero.

Con el primero, Renfe busca localizar nuevas fuentes de datos y herramientas que los transformen en conocimiento que permitan tomar las mejores decisiones de negocio en tiempo real. El reto de operador integral de movilidad busca facilitar a los clientes la movilidad ofreciendo diferentes modos de transporte en una sola plataforma digital. Por último, Renfe busca establecer nuevos canales de comunicación con los viajeros para proporcionarles información de forma proactiva y personalizada.

Las startups seleccionadas recibirán un plan personalizado de aceleración, con ayuda a su financiación de hasta 50.000€, apoyo administrativo y legal, formación complementaria y una red de networking que permita madurar los proyectos. El proyecto también contribuirá a incorporar al Grupo Renfe metodología, conocimiento y cultura emprendedora, así como a identificar y potenciar la innovación y el talento internos.

Limmat Group, Zeleros, Iomob y Nixi1 fueron las cuatro startups elegidas durante la primera convocatoria y ya trabajan en el hub de TrenLab en Gran Vía. El jurado valoró su potencial de crecimiento, escalabilidad y el valor diferenciador que aportan al mercado al incorporar nuevos enfoques, modelos de negocio, productos y/o servicios. Desde su incorporación han podido conectar con líderes del ecosistema emprendedor, han estado trabajando en el desarrollo de negocio con Renfe y Telefónica y han recibido formación individualizada de expertos en financiación, ventas, equipo, branding, networking, comunicación y otras áreas claves para escalar sus startups.

Mañana, 27 de febrero, TrenLab participará en el panel del 4YFN ‘The future of transport. Hyperloop End2End Vision’ a las 12h en el Ágora Stage donde se debatirá junto a Zeleros, startup participante en TrenLab, sobre el futuro del transporte y la irrupción de nuevos modelos de movilidad.

Innovación y transformación cultural para el Grupo Renfe

La aceleradora de Renfe busca impulsar la transformación digital de la compañía y reforzar su posición ante la próxima liberalización del mercado de viajeros en el sector ferroviario. La digitalización se sitúa en el centro de los objetivos que aborda para explorar ámbitos como la Movilidad como Servicio (MaaS), Blockchain, soluciones de inteligencia artificial o Big Data.

La empresa tiene previsto iniciar, a su vez, una ronda de emprendimiento interno para movilizar ideas y proyectos por parte de los profesionales de Renfe que respondan a posibles nuevos modelos de negocio y soluciones en el marco de los retos planteados y de otras iniciativas que contribuyan al beneficio de los clientes, los empleados y en general al Grupo Renfe.

