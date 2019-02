Las Brasas del Mentidero: una buena opción para celebrar el Día del Padre Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 14:36 h (CET) El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Mediante un obsequio, un viaje, un detalle sentimental y, ¿por qué no? una comida en un lugar de ensueño se le puede hacer feliz. Las Brasas del Mentidero, uno de los restaurantes del Grupo Mentidero pensado para toda la familia, es una buena opción para pasar este día Las Brasas del Mentidero (Ronda de la Comunicación, 3) es uno de los restaurantes pertenecientes al Grupo Mentidero, cuya propuesta culinaria se basa en las más ricas recetas de Portugal, Asia y América Latina.

Como todos los restaurantes pertenecientes al Grupo, Las Brasas del Mentidero está pensando para toda la familia, ya que, por ejemplo, cuenta con una sala con capacidad para unas 25 personas en la que se proyectan diferentes películas cada fin de semana para los más pequeños, lo que lo convierte en el restaurante perfecto para celebrar el Día del Padre con miembros de la familia de todas las edades. Además, también tiene amplios espacios al aire libre donde los más pequeños podrán jugar y campar a sus anchas.

Entre los platos de la carta de Las Brasas del Mentidero despuntan sus Franguitos: pollo traído de Portugal que no excede de los 700 gramos y que se hace a la parrilla vista con carbón de encina. El portugués Bacalao Dourado, en castellano: Bacalao Dorado, acompañado por huevo de corral y patatas fritas en aceite de oliva; el Tartar de salmón noruego; los Totopos con carrillera pibil o el Lomo bajo de vaca madurada.

Por otro lado, en Las Brasas del Mentidero se respira un ambiente desenfadado, su espacio es muy amplio, en tonos marrones y verdes cálidos y acabados en madera. "Además, cuenta con numerosa vegetación, lo que lo convierte en un lugar con más encanto si cabe, más acogedor e inspirador de libertad, perfecto para cualquier evento en familia. Su amplia terraza exterior es perfecta para disfrutar todo el año, pero especialmente a partir de esta época".

Acerca de Las Brasas del Mentidero

Las Brasas del Mentidero es uno de los restaurantes del Grupo Mentidero, está situado en Ronda de la Comunicación, 3 y se basa en la cocina portuguesa, asiática y de América Latina.

Los Franguitos: pollo traído de Portugal que no excede de los 700 gr y que se hace a la parrilla vista con carbón de encina, es uno de los platos estrella de Las Brasas del Mentidero, también lo son sus exquisitas hamburguesas de carne de Ávila, sus alitas de pollo o sus Totopos con carrillera pibil, entre muchas otras deliciosas sugerencias.

Ronda de la Comunicación 3

https://mentiderodelavilla.es/las-brasas-del-mentidero/

918 69 68 68

@lasbrasasdelmentidero

