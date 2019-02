El Hotel Esquirol reivindica la Cerdanya como el destino familiar ideal para la temporada invernal Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 12:25 h (CET) La Cerdanya ofrece durante la estación invernal un gran número de actividades para realizar en familia. El Hotel Esquirol de Llivia propone algunas de las más destacadas El territorio, situado en uno de los valles más amplios de Europa, cuenta con un amplio abanico de propuestas para realizar durante esta época del año con los más pequeños de la casa. La comarca es un paraje ideal para la práctica de las actividades de nieve, ya que es una de las zonas pirenaicas que reúne la mayor oferta y variedad de estaciones de esquí, con más de 500 kilómetros de pistas.

Uno de los establecimientos turísticos más bien comunicados con todas estas estaciones es el Hotel Esquirol, ubicado en Llívia. El hotel es el punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. "Desde el hotel, en un ratio de 40km, las familias pueden desplazarse a las estaciones de Masella, La Molina, Les Angles, Font Romeu o Grandvalira, donde los más pequeños podrán iniciarse en el esquí o disfrutar del descenso con trineos. En el hotel aconsejamos de forma personalizada las mejores estaciones para esquiar en función del tiempo y el estado de las pistas. Además, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de adquirir el forfet en el propio hotel, para evitar tener que hacer largas colas en la estación", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol.

Otra actividad recomendable para toda la familia, es visitar el Parque de Animales de Les Angles, situado al pie de las pistas de Pla del Mir, a 1.800 metros de altitud. En él, los más pequeños de la casa, pueden familiarizarse en un entorno nevado con los grandes animales salvajes de los Pirineos (osos, ciervos, cabras montesas, o renos), que habitan en semilibertad.

Si por el contrario quieres hacer deporte en familia, una opción muy divertida es la Pista de Gel de Puigcerdà, situada a pocos minutos del Hotel Esquirol, donde pequeños y grandes disfrutaran deslizándose sobre el hielo.

Para los que no quieran moverse de Llívia, el municipio cuenta con el Parc de Sant Guillem, de gran extensión y con módulo de juego y propuestas para niños de todas las edades incluyendo una zona de skate. El parque cuenta además con un bar-terraza y un área para hacer barbacoas y picnics.

Al llegar la noche, el Hotel Esquirol ofrece un amplio menú nocturno, donde las familias con niños pueden disfrutar de deliciosas pizzas, hamburguesas y platos combinados sin tener que desplazarse. El alojamiento cuenta con un total de 20 habitaciones, algunas de ellas con magníficas vistas a las montañas pirenaicas. "Esta temporada hemos adaptado 4 nuevas habitaciones familiares, para dar respuesta a la demanda existente", concluye Vidal.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuenta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

