MYMOOS estará presente en Cosmobelleza y la demanda de sus productos estéticos no deja de crecer

martes, 26 de febrero de 2019, 11:57 h (CET) En los últimos años y debido al crecimiento de las Startups y el sector tecnológico son muchas las empresas que han apostado por el emprendimiento en el sector de belleza y bienestar. El consumo de productos 'beauty' se incrementó en España un 3,25% el año pasado y alcanzó los 6.660 millones de euros La venta On line de este tipo de productos tiene una alta demanda. Si bien, los usuarios cada vez son más exigentes y demandan productos de alta calidad al mínimo coste. Así es como nace Mymoos https://www.mymoos.com/es/, ecommerce con un equipo detrás de más de 5 años en el sector cosmético y que realiza muy cuidadosamente la selección de producto. Esto junto con un sólido conocimiento del mercado y capacidad de evaluación para la elección de marcas y productos internacionales, todavía no conocidos en España, ha hecho que Mymoos haya tomado una posición de prestigio entre los consumidores.

Según Sergio Funes, Director comercial de la compañía, "es muy importante que los productos cumplan con los requisitos que nosotros mismos querríamos como consumidores".

MYMOOS ofrece productos a personas que aprecian la entrada de las nuevas tecnologías en el mundo de la belleza, que aprecian la más alta calidad, facilidad de uso, comodidad y efectividad. Consideran que el cuidado de la piel ha de ser asequible para todos los públicos, sin excepción. El objetivo de la compañía es que muchas personas puedan beneficiarse de los efectos positivos y endógenos de sus productos, sin importar su género, edad o status.

MYMOOS es el distribuidor exclusivo para toda España de todas las marcas de mymoos.com.es.

Además, la empresa fue fundada con un diseño de valores que son la clave de su crecimiento. La alta calidad de los productos, ya que éstos son testados y seleccionados de marcas y fabricantes europeos. Ofrece una garantía-resultados desestimando todos los productos que no cumplen las estrictas expectativas dela compañía. Por otro lado, la atención personalizada hacia el cliente a la hora de elegir un producto u otro hace que los consumidores sean recurrentes. Esto se debe a que cada piel es diferente, y no todos los productos son adecuados para todas las pieles.

Innovación y facilidad de uso es otro valor destacado de Mymoos, ya que ofrecen productos innovadores, de fácil uso y lo más importante, que den resultados para que cualquier persona pueda beneficiarse de ellos sin necesidad de tener conocimientos de belleza.

Entre los productos estrella de la compañía destacan; Quiskin “Innovative Technology; productos de última tecnología muy fáciles de usar. Los guantes limpiadores, hipoalergénicos que sólo necesitan agua para limpiar cualquier maquillaje y/o impurezas de la piel, ideal para personas que no quieren o no pueden ponerse muchos productos en la piel y aquellas que valoran el medio ambiente ya que no genera residuos. El jabón de ozono formado por aceites esenciales y moléculas de ozono limpia la piel y potencia el resultado de los tratamientos cosméticos, ideal para pieles sensibles. Y el baño de ozono (sales de baño) con aceite ozonizado relaja y limpia la piel.

Dreamweave & Co: Empresa del Reino Unido con productos que potencian las pestañas (máscara reconstructiva, lash extension) y los labios (voluminizadores labiales). Además los muy originales pintalabios multicolor 7en1 (satinados y gloss). Sistemas de aplicación original, nueva y muy eficiente. Productos de extrema calidad, altamente eficaces.

