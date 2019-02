El Euribor cotiza ligeramente al alza

El Euribor es un instrumento financiero clave para determinar el devenir económico de un país y es utilizado en toda la zona Euro. Se trata de la principal referencia que emplean los bancos para calcular el tipo de interés que aplican a sus préstamos y esto es así desde que existe la moneda única.



Analistas financieros, administración, entidades bancarias, ciudadanos particulares...a todos les afecta el rumbo del euribor y por ello es particularmente importante conocer cómo va su cotización. En la actualidad, el euribor lleva varios meses con ligera tendencia alcista pero ¿es esto una buena noticia?



El alza del euribor

El pasado mes de enero el euribor cerró en un -0,116%, una subida por décimo mes consecutivo. En diciembre, por otra parte, cerró en el -0,129%. Estos valores implican que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de euribor del 1% con revisión se encarecerán en 44,46 euros en su cuota anual. El importe medio de las hipotecas es variable en España, pues oscila desde 179.359 euros en Madrid, la cantidad más alta de todas las comunidades autónomas, hasta 76.394 euros en Extremadura, la cifra más baja.



En lo que respecta al impacto del reciente euribor por regiones, Madrid y Baleares son las que han notado más el alza del euribor en enero, pues es donde las hipotecas experimentarán mayor crecimiento, 6 euros al mes de media en Madrid y 5,4 euros en Baleares.



El euribor ya lleva dos años por debajo del 0% y los analistas apuntan a que se debe, principalmente, a la política del Banco Central Europeo, que tiene como objetivo principal la recuperación en la zona euro. No obstante, los expertos advierten que la normalización monetaria tendrá que llegar en algún momento.



Si nos preguntamos, en términos generales, si esta tendencia alcista es positiva, la respuesta tiene dos vertientes: es positiva para las entidades bancarias y negativa para los hipotecados. Las personas que tengan contraídas hipotecas verán cómo se revisan al alza en este período mientras que aquellas que vayan a suscribir nuevas hipotecas también sufrirán por la tendencia ascendente del euribor.



El presidente del Banco Central Europeo ha recomendado recientemente a los bancos ser prudentes en las subidas de los tipos de interés pero no hay evidencias de que estas entidades vayan a seguir dicho consejo.



Todos los expertos señalan que no hay ninguna evidencia que apunte a la ruptura de la tendencia alcista en un futuro cercano. Si los niveles de inflación se acercan al 2% en nuestro país, es muy probable que el euribor suba aún más. De este modo, las predicciones apuntan de forma clara a que el año finalice en positivo.



El cálculo del euribor

Para quienes no estén familiarizados con el euribor, puede ser interesante conocer cómo se calcula este indicador. La Federación Bancaria Europea, que agrupa a todas las entidades bancarias y crediticias de la zona euro, es quien realiza este cálculo. Para ello, cada banco de referencia envía diariamente (en jornadas laborables) sus tipos de interés actuales. El valor del euribor se obtiene eliminando el 15% más alto y el 15% más bajo de los tipos de interés recogidos y efectuando la media aritmética del resto de valores. El resultado es el valor más cercano al promedio y se compone de tres decimales.



Relación del euribor con las hipotecas

Como ya hemos comentado, las hipotecas y sus tipos de interés están íntimamente relacionadas con las subidas y bajadas del euribor. Las cuotas de las hipotecas a tipo interés variable aumentan cuando el euribor crece y descienden cuando el euribor también lo hace.



Las hipotecas de interés variable son las más comunes en España aunque existen otros tipos: de interés fijo y mixto (interés fijo durante los primeros años y variable el resto). En las hipotecas con interés variable hay que tener en cuenta el diferencial que se aplica al euribor. El diferencial de una hipoteca es el porcentaje fijo que se añade al euribor. Este porcentaje constituye para la entidad bancaria la parte de intereses que logra como remuneración cuando concede la hipoteca.