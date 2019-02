Filatelia López: Conservación y limpieza de monedas no encapsuladas de coleccionismo Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 16:34 h (CET) Son muchas las personas aficionadas a la numismática, un término desconocido para muchos pero que hace referencia al estudio y coleccionismo de monedas emitidas por un país con diseños oficiales. Se trata de una ciencia conocida desde el Imperio Romano, aunque se desconoce cuándo se comenzó a practicar el coleccionismo de las monedas, el cual se inició de forma pareja a la filatelia, la afición por coleccionar sellos, sobres y documentos postales Independientemente del valor que puedan tener en un intercambio, las monedas de oro y las monedas en general, hablan de la historia, del arte y de la cultura de aquellos países que las acuñaron, habiendo una apasionante historia detrás de cada una de ellas.

Para los amantes de la numismática, ya se trate de una persona recién iniciada en el coleccionismo de monedas o una ya experimentada, es fundamental la limpieza de las mismas, debiendo seguir unas indicaciones para evitar que puedan dañarse y perder su valor.

Es preferible no limpiar las monedas

Aunque suene contradictorio, es preferible no limpiar las monedas a pesar de que a la gran mayoría de las personas les gusta tener unas monedas que brillen como si fueran nuevas. Sin embargo, a los aficionados a la numismática les importa más ver todos los detalles de las monedas de oro, valorando su relieve, el cual se dañará si no se limpieza de la forma apropiada.

Un buen coleccionista es consciente de que las monedas envejecen con el pasar del tiempo y que la oxidación es inevitable, formando una película protectora que recibe el nombre de pátina y que a veces incluso le da un valor adicional a la moneda desde el punto de vista numismático.

Los principales motivos para no limpiar las monedas son el evitar que los productos químicos para la limpieza de metales puedan hacer que se pierdan o dañen las primeras capas del metal, además de provocar un desgaste irreparable. Además, al frotarla con el trapo para secarla o limpiarla, es probable que se dejen pequeños arañazos sobre la superficie de la moneda.

¿Cuándo limpiar una moneda?

A pesar de que en principio se recomiende no limpiar las monedas, hay ocasiones en las que será necesario hacerlo porque las monedas se encuentren manchadas de tierra o de lodo, sucias por la manipulación de las mismas, marcas de huellas dactilares o restos de PVC.

Cómo limpiar una moneda

Material

Para proceder a la limpieza de una moneda necesitarás el siguiente material:

Guantes de látex

Acetona pura

Jabón neutro

Cepillo de nylon

Goma de borrar de nata

Agua destilada

Hisopos de algodón Procedimiento

El procedimiento a seguir a la hora de limpiar monedas de oro o cualquier otra varía en función de si está manchada de tierra, lodo o por su manipulación, o si por el contrario está sucia de restos de PVC y huellas dactilares.

Moneda manchada de tierra, lodo o suciedad por manipulación

En el caso de que se quiera limpiar una moneda manchada de tierra, lodo o suciedad por manipulación, se debe empezar por sumergir la moneda en cuestión en el agua, dejándola durante un rato para que se disuelva la tierra (en el caso de que esté muy incrustada puede ser necesario dejarla incluso un par de días).

Posteriormente se debe hacer espuma con el jabón y frotar con suavidad la moneda y, si es necesario, frotarla suavemente con el cepillo de nylon por los bordes de los relieves, las dentaduras del canto y el borde del listel. Para secarla no la frotes y deja que se escurra y seque al aire libre por sí misma. En el caso de que aún quede alguna mancha, busca borrarla con la goma de borrar y para retirar los restos de la goma, sopla o agita la moneda.

Moneda manchada de huellas dactilares o restos de PVC

Si por el contrario quieres limpiar una moneda manchada de restos de PVC o huellas dactilares, debes seguir un procedimiento diferente:

Empieza por ponerte los guantes de látex y procede a humedecer un hisopo con acetona, frotando con suavidad la moneda sucia y dejando que se evapore. Repite este paso cuantas veces se necesite para eliminar las manchas de PVC.

En el caso de que quede alguna mancha, puedes tratar de borrarla con la goma de borrar, retirando los restos que deje la goma agitando la moneda o bien soplándola.

En todos los casos

Ponerse los guantes de látex y proceder a humedecer el hisopo con la acetona, frotando de forma suave la moneda con ella. Este debe ser, siempre, el paso final para neutralizar el efecto del jabón y del agua, además para retirar cualquier resto que puede quedar del borrador y otras sustancias, dejando que se evapore posteriormente para poder así guardarla de nuevo en la colección de numismática y que esté bien limpia.

