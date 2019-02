Vuelve a Madrid la jornada de ponencias Digitrends, sobre marketing de influencers Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 15:58 h (CET) Charla abierta al público con algunos de los personajes clave en el mundo del influencer marketing, que tendrá lugar el día 14 de marzo a las 19h en IED Master (Larra 14) La tarde del 14 de marzo vuelve a Madrid una nueva edición de Digitrends, la cita anual con las últimas tendencias en marketing y comunicación organizada por la Escuela de Management del IED Madrid, en colaboración este año con Divimove, empresa de creación de estrategias de influencer marketing y vídeo online.

El marketing con influencers sigue en auge y los datos así lo avalan: el 93% de los anunciantes trabaja con ellos y más del 80% considera efectiva esta práctica. Sin embargo, no todo vale en esta industria y es que los resultados, más allá del postureo, son lo que realmente importa. Por eso, la temática del evento Digitrends del IED Madrid este año, no podía ser otra que la del Influencer Marketing: una jornada presentada por la experta en comunicación Ainhoa Muguerza, en la que anunciantes, agencias e influencers hablarán sobre su experiencia directa en este terreno.

La programación comprende un panel, Microinfluencers: calidad vs. Cantidad, moderado por Sergio Murillo, de Divimove, en el que se aborda el Influencer Marketing desde la visión de dos microinfluencers: Natalia Olaso @Villagayumbos y Fabio Fernández-Amo @Fabiomchef

El panel será seguido de la Mesa redonda Aprendizajes del influencer marketing, con anunciantes y agencias: María Bretón, Head of Social & Influencer Marketing en GroupM, Rocío Baamonde, Digital Manager en Grupo Varma, Fernando Pérez, Client Services Director de Isobar, y Jaime de Castro Dolado, Social Media Manager en HP. Y tras un quiz interactivo donde poner a prueba los conocimientos sobre influencer marketing, la jornada tendrá un cierre mágico de la mano del ilusionista e influencer Borja Montón @Dominalamagia. La jornada Digitrends, que se extenderá durante toda la tarde del 14 de marzo, desde las 19 hasta las 21:30, es de libre acceso previa inscripción aquí.

