AirHelp analiza los mejores destinos de carnaval de 2019 Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 15:46 h (CET) AirHelp destaca los países cuyos aeropuertos tienen un mejor índice de puntualidad durante la temporada de carnaval. En los próximos días, cerca de 40 millones de pasajeros se verán afectados por retrasos en los vuelos Empieza la temporada de carnaval y durante esta época casi 40 millones de pasajeros se verán afectados por retrasos en los vuelos en diferentes países. AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas presenta los 10 mejores destinos de carnaval para el 2019 donde divertirse y, lo más importante, evitar molestias en los aeropuertos.

En el pasado, los carnavales se celebraban en los países cristianos para festejar antes del ayuno de Cuaresma. Hoy en día, el carnaval se ha convertido en una festividad mundial, donde la gente se disfraza y organiza desfiles multitudinarios. AirHelp ha seleccionado los 10 destinos que permitirán al viajero llegar a tiempo y disfrutar al máximo de la experiencia.

Carnavales casi desconocidos pero muy interesantes

Seguramente, los carnavales más famosos sean los de Río u Oruro, pero no demasiado lejos de Brasil y Bolivia, hay otras opciones de carnaval que todo viajero debe descubrir. Para vestirse de barro, chocolate, aceite y pintura hay que reservar un vuelo a Trinidad y Tobago; o se puede ir a México para realizar la quema del mal humor, representado por la escultura de un personaje poco querido por la comunidad, cuya quema convertirá en cenizas el mal humor y las preocupaciones.

Hay muchas más formas únicas de celebrar los carnavales en todo el mundo. Los siguientes destinos de carnaval destacan por sus espléndidas celebraciones y, además, por ofrecer menos retrasos en los vuelos para que nada arruine la diversión.

Destinos de ensueño en lugar de pesadillas de viaje

Trinidad y Tobago . Celebra un carnaval en el que no sólo se viste de gala, sino que también es el más desordenado. Cubierto de barro, chocolate o pintura, las líneas entre etnias y clases son borrosas. Empezó en un momento de la historia en el que la esclavitud todavía existía en la región del Caribe. Su forma de celebración desordenada tiene por objeto traer diversión y abrir los brazos para dar la bienvenida a todos, sin importar su procedencia. Es un carnaval que siempre empieza a tiempo: sólo uno de cada cinco vuelos se retrasa en Trinidad y Tobago.

. Celebra un carnaval en el que no sólo se viste de gala, sino que también es el más desordenado. Cubierto de barro, chocolate o pintura, las líneas entre etnias y clases son borrosas. Empezó en un momento de la historia en el que la esclavitud todavía existía en la región del Caribe. Su forma de celebración desordenada tiene por objeto traer diversión y abrir los brazos para dar la bienvenida a todos, sin importar su procedencia. Es un carnaval que siempre empieza a tiempo: sólo uno de cada cinco vuelos se retrasa en Trinidad y Tobago. México. Los carnavales anuales empiezan con la creación de una gran escultura que representa a un político o una celebridad poco querida dentro de la comunidad, a la que se le prenderá fuego. Esto simboliza la quema de las preocupaciones del año pasado y da la bienvenida a un nuevo comienzo de año. Los aeropuertos en México también disfrutan de una alta tasa de puntualidad, en este caso del 88%.

Los carnavales anuales empiezan con la creación de una gran escultura que representa a un político o una celebridad poco querida dentro de la comunidad, a la que se le prenderá fuego. Esto simboliza la quema de las preocupaciones del año pasado y da la bienvenida a un nuevo comienzo de año. Los aeropuertos en México también disfrutan de una alta tasa de puntualidad, en este caso del 88%. Panamá . Sólo el 10% de los vuelos se retrasan en los aeropuertos de Panamá, pero esa no es la única noticia emocionante sobre este país. Los carnavales en Panamá se distinguen de los demás porque añaden a la fiesta agua fría. El bikini y un cubo de agua helada que se tiran los participantes son una buena oportunidad de escapar del invierno europeo.

. Sólo el 10% de los vuelos se retrasan en los aeropuertos de Panamá, pero esa no es la única noticia emocionante sobre este país. Los carnavales en Panamá se distinguen de los demás porque añaden a la fiesta agua fría. El bikini y un cubo de agua helada que se tiran los participantes son una buena oportunidad de escapar del invierno europeo. Países Bajos . Cada año se elige en los Países Bajos a un ‘Rey del Carnaval’. Durante el carnaval, el Rey es galardonado con la llave simbólica y adquiere el poder del alcalde de la ciudad, siendo el responsable de la celebración del evento en la ciudad. Aunque los aeropuertos de los Países Bajos tienen una tasa media de puntualidad de casi el 78%, es mejor evitar ir vía Maastricht, ya que su aeropuerto tiene la tasa de puntualidad más baja del país, un 62%.

. Cada año se elige en los Países Bajos a un ‘Rey del Carnaval’. Durante el carnaval, el Rey es galardonado con la llave simbólica y adquiere el poder del alcalde de la ciudad, siendo el responsable de la celebración del evento en la ciudad. Aunque los aeropuertos de los Países Bajos tienen una tasa media de puntualidad de casi el 78%, es mejor evitar ir vía Maastricht, ya que su aeropuerto tiene la tasa de puntualidad más baja del país, un 62%. Dinamarca. Puede que no sea el primer nombre que aparece cuando se piensa en destinos de carnaval, pero es un gran destino con un alto índice de puntualidad del 87% y una celebración especial. Durante la época de carnaval, los niños se visten con disfraces y recogen caramelos, al igual que en el ‘truco o trato’ de Halloween. Es un gran evento para los niños que juegan con piñatas llenas de caramelos: el primero rompa la piñata gana el nombre de 'Cat Queen', si es una niña, o 'Cat King' en el caso de un niño. Carnavales con nombre propio

Nueva Orleans . Mardi Gras es uno de los carnavales más famosos del mundo. Cuando sólo uno de cada cinco vuelos se retrasa en el aeropuerto internacional de la ciudad, uno puede dejar de preocuparse y disfrutar de esta celebración en todo su esplendor. Un gran desfile con muchas carrozas y una ciudad llena de espíritu de jazz son los mayores alicientes para acudir a este evento.

. Mardi Gras es uno de los carnavales más famosos del mundo. Cuando sólo uno de cada cinco vuelos se retrasa en el aeropuerto internacional de la ciudad, uno puede dejar de preocuparse y disfrutar de esta celebración en todo su esplendor. Un gran desfile con muchas carrozas y una ciudad llena de espíritu de jazz son los mayores alicientes para acudir a este evento. Río de Janeiro . Imposible saltarse Río mientras se habla de carnavales. Siendo una de las ciudades más grandes del mundo, Río no defrauda con grandes celebraciones y con una alta tasa de puntualidad en su aeropuerto del 77%. Si algún viajero se encuentra en el grupo del 23% de los desafortunados que sufre un retraso, debe recordar que tiene derecho a pedir comidas y acceso a toda la información cuando su avión se retrasa, así como a pedir el reembolso del billete de avión, una vez que el retraso supere las cuatro horas.

. Imposible saltarse Río mientras se habla de carnavales. Siendo una de las ciudades más grandes del mundo, Río no defrauda con grandes celebraciones y con una alta tasa de puntualidad en su aeropuerto del 77%. Si algún viajero se encuentra en el grupo del 23% de los desafortunados que sufre un retraso, debe recordar que tiene derecho a pedir comidas y acceso a toda la información cuando su avión se retrasa, así como a pedir el reembolso del billete de avión, una vez que el retraso supere las cuatro horas. Oruro. El carnaval de Oruro es único con su danza simbólica entre lo 'bueno' y lo 'malo'. El viajero llegará a tiempo para disfrutar de los trajes de ángeles y demonios, ya que su aeropuerto cuenta con una puntualidad inusual, de casi el 82%, por estar en lo alto de las montañas.

El carnaval de Oruro es único con su danza simbólica entre lo 'bueno' y lo 'malo'. El viajero llegará a tiempo para disfrutar de los trajes de ángeles y demonios, ya que su aeropuerto cuenta con una puntualidad inusual, de casi el 82%, por estar en lo alto de las montañas. España . Siendo el portador de las tradiciones carnavalescas de América Latina en el pasado, los carnavales se celebran de forma masiva prácticamente toda España. Tenerife, Andalucía, Galicia o Sitges acogen a los visitantes con grandes celebraciones y con una puntualidad media de sus aeropuertos cercana al 77%.

. Siendo el portador de las tradiciones carnavalescas de América Latina en el pasado, los carnavales se celebran de forma masiva prácticamente toda España. Tenerife, Andalucía, Galicia o Sitges acogen a los visitantes con grandes celebraciones y con una puntualidad media de sus aeropuertos cercana al 77%. Venecia. Existe el temor de que la Venecia turística sea una de las ciudades con peores resultados en cuanto a puntualidad en los aeropuertos, pero no es así: la tasa de puntualidad de VCE es de un 73%. En el carnaval veneciano, la gente se viste con máscaras personalizadas, lo que elimina la diferencia de estatus social y permite a la gente disfrutar del carnaval por igual. Esta práctica es hoy en día reconocida internacionalmente y es la razón por la que un gran número de visitantes llegan a la ciudad cada año. Los derechos de los pasajeros frente a las interrupciones en los vuelos

En vuelos retrasados o cancelados, y en casos de denegación de embarque, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona y trayecto en determinadas circunstancias. Las condiciones para esto son que el aeropuerto de salida debe estar dentro de la UE, o la aerolínea debe estar ubicada en la UE y aterrizar en la UE. Además, el motivo de la demora del vuelo debe ser causado por la aerolínea. La compensación se puede reclamar dentro de los tres años posteriores al vuelo interrumpido.

Las situaciones consideradas como ‘circunstancias extraordinarias’ como tormentas o emergencias médicas significan que la aerolínea que opera está exenta de la obligación de compensar a los pasajeros. En otras palabras, las ‘circunstancias extraordinarias’ no califican para la compensación de vuelo.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store, que permite confirmar si se tiene derecho a reclamar. Para obtener más información o verificar su derecho a una compensación aérea, puede visitar: https://www.airhelp.com/es/.

