Worldline presenta soluciones innovadoras en el Mobile World Congress (Barcelona MWC19)

Worldline, [Euronext: WLN], líder europeo en servicios transaccionales, presentará sus últimas innovaciones y soluciones en el MWC19, el gran encuentro anual a nivel mundial de la movilidad, que se celebrará en Barcelona del 25 al 28 de febrero de 2019 Junto con Atos, Worldline presentará en el stand F60 (pabellón 2) sus nuevas innovadoras soluciones dirigidas especialmente a campos como la movilidad, la identidad digital, las nuevas experiencias de pago, además de soluciones de banca móvil y soluciones basadas en tecnología blockchain. Todas están desarrolladas para simplificar y optimizar la experiencia de los usuarios y asegurar las transacciones.

El MWC19 será el gran escaparate para presentar el YUMI, el nuevo terminal multifuncional high-end dirigido a Retail, para el mercado europeo. Su sistema operativo Android permite desarrollar aplicaciones que mejoran significativamente la experiencia del usuario. Equipado con una gran pantalla táctil, el YUMI aporta a los usuarios una nueva dimensión en la interacción que incluye una amplia gama de aplicaciones que van mucho más allá de simples pagos. Por ejemplo, los tiempos de espera en el mostrador de caja se pueden convertir en momentos que aportan valor añadido, donde los clientes pueden disponer de servicios reactivos, adecuados para requisitos personalizados. Totalmente optimizado para el uso portátil y en el mostrador, su diseño 360° giratorio superará las expectativas de los retailers en cuanto a flexibilidad y eficiencia se refiere.

Una nueva forma de pago por ultrasonido desarrollada con la empresa fintech francesa CopSonic. CopSonic es uno de los ganadores de Worldline del 'e-Payments Challenge' celebrado el pasado octubre. Propone el uso de la tecnología de ultrasonido integrada en la solución de pago móvil de Worldline Walet para mejorar la experiencia del cliente. Garantiza información como los nombres de usuario, contraseñas, identidades digitales, pagos electrónicos o Blockchains, que son transportados por ultrasonido. Basta con iniciar la aplicación, y el ultrasonido 'viaja' de la caja registradora o el asistente de voz al smartphone, donde se realiza la validación.

Worldline, que es una de las primeras compañías que ha desarrollado soluciones que integran blockchain, presentará casos de uso reales como Origin (la primera solución de trazabilidad para la industria de la alimentación certificada por Bureau Veritas) y Bloomen (una plataforma de gestión de derechos digitales para canciones, fotos y videos soportada por blockchain).

Una experiencia de movilidad que combina la identificación y el pago combinado para el transporte (Movilidad como Servicio). Worldline mostrará en el stand una innovadora experiencia de movilidad como servicio que incluye desde la planificación del recorrido hasta el resumen del consumo al final del día, gracias a una cuenta única de movilidad gestionada por la solución WL Tap 2.

Por último, Worldline presentará su visión del transporte del futuro en el stand de VISA, gracias a su partnership con VISA para impulsar el Open Payment basado en su solución WL TAP 2 Use, certificada VISA Ready for Transit. El Open Payment hace que sea más fácil para los viajeros, en particular para los clientes ocasionales, validar y pagar por su billete. Su uso permitirá utilizar el transporte público utilizando una tarjeta de pago sin contacto, un smartphone e incluso un reloj conectado.

Según Pascal Mauzé, Worldline Sales and Marketing Manager: "El MWC2019 es una oportunidad para que Worldline demuestre de nuevo su posición de líder europeo en pagos electrónicos y servicios digitales y, en particular la amplia gama y variedad de innovaciones que constantemente proporcionamos a nuestros clientes y socios. Este evento es una cita imprescindible para todos los actores del ecosistema de la movilidad y nos permite mostrar soluciones que son altamente avanzadas tecnológicamente pero que se han diseñado pare mejorar la experiencia del cliente. Worldline confirma así su papel como el socio de referencia para capitalizar nuevas regulaciones como el PSD2, GDPR, y eIDAS o nuevas tecnologías como blockchain o ultrasonido".

Worldline estará presente en el stand F60 (pabellón 2), donde los expertos demostrarán diferentes soluciones y presentarán casos de uso cada día de la feria.

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para el negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para medios de pago elegido por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de euros anuales. Worldline es una compañía del Grupo Atos. worldline.com