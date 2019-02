Aumenta la demanda de servicios de catering para eventos, según Cateringlugo.es

En la actualidad, a la hora de organizar un evento son más los consumidores que deciden delegar el catering a una empresa especializada. Catering Lugo desvela las claves del aumento de la demanda de servicios de catering profesionales Organizar el catering de una fiesta o evento no es una tarea fácil. Hay mucho que preparar y coordinar, llevando esta tarea semanas e incluso meses, y no se para ni en el mismo día especial. Ser el anfitrión representa tener que estar atento a todo y en la mayor parte de las ocasiones, representa también no poder disfrutar de tan señalada fecha. De ahí que muchos ciudadanos opten por contratar a expertos y dejar que ellos se encarguen de todo.

Cada vez más y más gente, tanto empresas como particulares, se deciden por delegar el catering de sus eventos a empresas profesionales como Catering Lugo, quienes ofrecen servicios de catering para todo tipo de eventos y presupuestos, garantizándose así la plena satisfacción y el poder disfrutar de la celebración sin tener que preocuparse de nada.

Sea cual sea la ocasión: desde bodas, aniversarios, cumpleaños, barbacoas, fiestas de empresa, etc., empresa de catering en Lugo es experta en cubrir servicios especiales como los ya mencionados y hasta coffee breaks y finger foods.

"Con Catering Lugo puedes encontrar el menú y estilo de catering que mejor se adapte a tu evento, ya que en cateringlugo.es sabemos adaptarnos a cada cliente y a cada ocasión concreta. Es más; si eres una persona que realmente disfruta diseñando, planeando e ideando tu fiesta perfecta, su menú etc. no te preocupes, porque te permitimos convertir tus ideas en éxitos, incluyéndote en todo momento en la preparación del evento. Nuestros clientes destacan de nosotros nuestra cercanía, nuestra flexibilidad y capacidad de escucha y por nuestro trato totalmente personalizado. Somos plenamente conscientes de que para que todo salga bien el día señalado, una buena planificación y organización previa es esencial, de ahí de que nos ocupemos de que todo quede perfecto y se ajuste a los gustos y preferencias de nuestros clientes. A la más alta calidad hay que sumarle el atractivo que tienen las experiencias y menús personalizados que ofrecemos para los invitados, teniendo en cuenta a los más pequeños y sus preferencias en menús para niños, así como menús especiales para personas con algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia, menús vegetarianos o simplemente atender a cualquier gusto culinario específico" según Catering Lugo.

El catering debe atender a la enorme diversidad de invitados, de ahí que recurrir a un servicio de catering profesional sea hoy en día la opción preferida por los consumidores y usuarios. Por esta razón se ha disparado la demanda de caterings profesionales.

La demanda de servicios de catering se está convirtiendo en una verdadera tendencia entre las fiestas y eventos más destacados por razones obvias: ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo, y permite que los anfitriones puedan disfrutar del evento junto a sus invitados sin más preocupaciones. A esta importante razón se le suma el aspecto económico. Los expertos aseguran que económicamente no hay gran diferencia entre organizar el evento uno mismo o dejarlo en manos de profesionales.

"Descubre la comodidad de dejar la organización en manos de un experto y ocúpate de lo que verdaderamente importa: estar presente en el momento y disfrutar del tiempo con tus amigos y personas más queridas", según Catering Lugo.

