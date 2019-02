La franquicia de papelerías Alfil.be dispone ya de más de 100 tiendas en España Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 11:45 h (CET) La franquicia crece con fuerza gracias a la calidad y precio de sus más de 20.000 productos de papelería, material de oficina, escolar y scrap La cadena de franquicias Alfil Be está revolucionando el sector de los bolígrafos y las libretas

Alfil es el nombre que reciben las puntas de las estilográficas, denominación que comparte además con una conocida franquicia española y que ha dado un vuelco al sector de las papelerías, ofreciendo una imagen más moderna que la competencia, y con un catálogo de productos y atención al cliente inmejorable.

Según Josep Maria Turu, director de Alfil Be, "este éxito no hubiera sido posible sin la tremenda complicidad de nuestros clientes, franquiciados y recursos humanos que componen nuestra gran familia. Gran parte de nuestro éxito se basa en la cercanía, y en saber escuchar lo que necesita la gente para poder cubrir sus expectativas".

"Esta forma de trabajar es la que nos permite repetir con muchísimo orgullo nuestro tan querido eslogan publicitario: 'Somos los papeleros del Siglo XXI'".

Un negocio de futuro

Una papelería es un negocio rentable y recomendado para todas aquellas personas que quieran iniciar su propio negocio con una inversión y riesgo reducidos.



La labor realizada en este negocio es muy noble, gran parte de los útiles y artículos de oficina, se van a emplear en escuelas, colegios y universidades.

Proyecto innovador de franquiciado

Alfil Be aparece en el sector hace 10 años con el compromiso de aportar soluciones a los profesionales del sector. Desde un inicio, es un proyecto innovador ya que agrupa a sus asociados, en una gran central de compras y de pago.

Bajo la insignia de una marca reconocida como Alfil Be en el sector, buscan unificar los siguientes criterios:

Marketing: ofreciendo una línea estética clara, joven, dinámica, minimalista, y muy cercana, para que los clientes les identifiquen de forma rápida y directa.

Producto: porque la unificación de los artículos que ofrecen en sus catálogos provienen de la unificación y del compromiso con sus proveedores para obtener una amplia oferta a un precio muy ajustado.

Grupo: la baja inversión para iniciar la franquicia (16.000€), supone una rápida apertura de establecimientos, potenciando el conocimiento de marca.

Empresarial: la central de franquicias dispone de un sistema 'Llave en mano', que permite convertirse rápidamente en un profesional reconocido en su zona de actuación.

