La Clínica Estética Rosselló ofrece soluciones estéticas, de la mano de un equipo profesional avanzado

lunes, 25 de febrero de 2019, 10:46 h (CET) "Con clínica Rosselló no vas a tener ningún ‘pero’". Así reza el eslogan de esta clínica especializada en tratamientos estéticos que reúne un equipo de profesionales cualificados que cuentan con una larga experiencia a nivel nacional e internacional, junto a la más avanzada tecnología, siempre con el servicio más cercano al cliente y con la mayor calidad Situada en el corazón de Barcelona, Clínica Estética Rosselló ofrece tratamientos y servicios totalmente personalizados en que las necesidades y deseos de cada cliente siempre están en primer plano. Durante todo el proceso, el cliente es acompañado y aconsejado por un equipo de profesionales que garantizan una asistencia de gran calidad, guiada por la confianza y el asesoramiento en todos los campos de la belleza, estética (con o sin cirugía) y la nutrición.

Los pilares de Clínica Estética Rosselló: trato personalizado y asesoramiento. Satisfacción de necesidades con la máxima cura y detalle; Tecnología avanzada y técnicas innovadoras; Equipo de profesionales y personal médico; Precio asequible con la máxima calidad garantizada; Tratamientos estéticos, cirugía y nutrición; En el centro de Barcelona.

La clínica se fundó en el año 2015 y fue adquirida por su actual gerencia en noviembre de 2018. Las tres directoras del centro, Marina Rielo (Enfermera), Jhovana Tito (Enfermera) y Marina Garrido (Directora médica y cirujana) se conocieron hace 8 años trabajando para una multinacional y decidieron unir sus cualidades y capacidades profesionales en un proyecto común, empezando especializadas en microinjertos capilares hasta llegar a la adquisición de Clínica Estética Rosselló. Allí continuaron atendiendo a sus pacientes de cirugía capilar y añadieron la especialización en medicina estética para a ampliar su sector.

“Llevaba muchos años con la idea de hacerme un tratamiento de Botox y, gracias a ellos, perdí todos mis miedos sobre este tipo de tratamientos. Recomendable al 100%”, dice Paula, una clienta de Barcelona. Y es que el tratamiento del Botox es uno de los servicios sin cirugía más demandados de Clínica Estética Rosselló, junto con los rellenos faciales de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas facial. En cuanto al campo de las intervenciones quirúrgicas, destaca la cirugía de aumento de senos, cirugía corporal (Abdominoplastia, Liposucción etc.) y facial (Rinoplastia, Blefaroplastia etc.), a parte de los servicios de micropigmentación, depilación láser y mucho más, como cavitación, presoterapia o masajes terapéuticos.

También para los que tan sólo desean recibir consejos nutricionales, ya sea para perder peso, para una dieta pre- o post-operatoria o tan sólo buscan pautas alimentarias para una vida más saludable, en Clínica Estética Rosselló encontrarán lo que buscan. Se ofrece una evaluación y asesoramiento de cada paciente y sus hábitos personales, junto a un seguimiento periódico hasta lograr el objetivo deseado.

Entrevista:

¿Qué se diría que desmarca Clínica Estética Rosselló de la competencia?

"En primer lugar, nuestro equipo multidisciplinar 100% médico-estético con años de experiencia y dedicación absoluta 24h los 365 días al paciente. Y, además, su perfecta ubicación en pleno corazón de Barcelona en una céntrica calle con múltiples accesos en transporte público".

¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes realizados en Clínica Rosselló para mujeres y cuáles para hombres?

"Para hombres los más frecuentes son PrP capilar, injerto capilar, mesoterapia y vitaminas faciales. Y para mujeres: botox y ácido hialurónico o peelings, así como como medicina anti-edad o aumento mamas liposucción y blefaroplastia en cirugía plástica".

En bienestar destaca la cavitación, presoterapia y lifting de pestañas.

¿Cuáles son las principales dudas de los clientes y cómo las resuelven?

"Sobre todo nos transmiten miedo y la inseguridad a no quedar natural. Pero insisto en que usamos los mejores productos de las manos de los mejores especialistas para que el resultado sea brillante y natural".

