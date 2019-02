Hace ya tanto tiempo Un poema de Esther Videgain Esther Videgain

@videgainesther

domingo, 24 de febrero de 2019, 09:36 h (CET) Hace tiempo,

que no sé nada de ti,

hace tiempo,

que tu tinta no escribe sobre mi piel.



Hace tiempo,

que no tengo versos tuyos,

hace tiempo,

que no mencionas mi nombre.



Hace tiempo,

que te has olvidado de mí,

hace tiempo,

que anhelo nuestro querer.



Hace ya mucho tiempo,

tanto,

tanto,

que no rememoro ya ni tu último beso.



Hace ya tanto tiempo...

