El Getafe se pone en 'Champions' y el Athletic sigue la escalada

domingo, 24 de febrero de 2019, 09:26 h (CET) El Getafe se colocó este sábado en zona de Liga de Campeones al vencer (2-1) al Rayo Vallecano en la jornada 25 de LaLiga Santander, donde aprovechó la derrota del Sevilla para quedarse la cuarta plaza, mientras que el Athletic Club siguió su escalada en la tabla y el Alavés perdonó (0-0) a un RC Celta sin recursos.



Los de José Bordalás se llevaron el derbi regional ante el Rayo en el Coliseum gracias a sus particulares M&M'S. Y es que Jaime Mata abrió la cuenta a los 28 minutos con un fuerte disparo, dentro del área y tras un par de regates en una 'baldosa'. Desde el VAR dieron suspense, pero el tanto finalmente sí subió al marcador.



Aunque empató Raúl de Tomás para los vallecanos en el 58', con un tiro raso y lejano que golpeó en la cepa del poste, Jorge Molina dio la victoria al Getafe apenas 10 minutos más tarde a pase del propio Mata. Otra sólida actuación 'azulona', para comenzar a creerse su sueño con la 'Champions', y otro paso atrás del Rayo, su cuarta derrota seguida tras su amago de salir del descenso.



Con al derrota del Sevilla ante el FC Barcelona, la cuarta plaza se abría también para un Alavés que fue mejor que el Celta pero que no movió el 0-0. Los gallegos, con Rubén Blanco salvador bajo palos, apenas propusieron ni encontraron remedio a su mala trayectoria al borde de la zona roja, la que mantiene en el alambre a Miguel Cardoso. Los de Abelardo controlaron el primer tiempo, con peligro a balón parado y los remates de Manu García.

Después, el Alavés subió la intensidad y el Celta lo pasó mal. Fran Beltrán y Boufal cambiaron la cara de los gallegos desde el banquillo, y dieron las llegadas de Brais y Maxi. Sin embargo, en el respiro celeste llegó la más clara rival, un disparo a bocajarro de Maripán que detuvo Rubén. Sin efectividad en los locales ni medios en los visitantes, Mendizorrotza se quedó con una tarde sin goles.



42 SEGUNDOS PARA LOS TRES PUNTOS DEL ATHLETIC

En el encuentro que cerró la jornada de sábado en Primera, el Athletic siguió la línea ascendente que marcó Gaizka Garitano desde su llegada al banquillo bilbaíno en diciembre. Once partidos de liga y solo una derrota, el accidente contra la Real. En un nuevo derbi vasco, los 'leones' marcaron a los 42 segundos del pitido inicial, en una jugada por banda izquierda entre Muniain y Yuri para el pase atrás que definió Raúl García.



El Eibar estuvo incómodo todo el partido, lejos de la portería rival, y con el 2-0 en contra cerca por un disparo de Beñat al larguero. En el segundo tiempo, Íñigo Martínez tuvo dos ocasiones en saque de esquina y Williams y Kodro también pudieron castigar a un Eibar a la desesperada e impreciso que se queda en mitad de la tabla. El Athletic se olvida ya de los malos tiempos para verse a cuatro puntos de Europa.

