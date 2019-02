Tener un bebé cuesta un 6,3 % más que hace dos años Durante el primer año, las familias españolas gastan una media de 2.142,8 € por hijo, más del doble del SMI Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 24 de febrero de 2019, 09:18 h (CET) Tener un hijo es un reto para la economía de muchas familias. En el primer semestre del 2018 se registraron 179.794 nacimientos, un 5,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior, siendo la cifra más baja desde 1941. Los estudios también indican que las principales razones por las que las mujeres españolas de más de 35 años han tenido menos hijos de los deseados son principalmente económicas y de conciliación. Pero, ¿cuánto cuesta realmente tener un bebé en España? Según los datos de idealo.es, el comparador de precios online líder en España, el coste de tener un hijo ha aumentado un 6,3 % en los últimos dos años.





En concreto, las familias españolas deben desembolsar una media de 2.142,8 € por hijo el primer año, frente a los 2.014,99 € de hace dos años. Lo que es lo mismo, tener un hijo cuesta al año más del doble del salario mínimo interprofesional mensual (SMI). Esta cifra incluiría un primer equipamiento básico para bebés, contando con la ropa del recién nacido, mobiliario como la cuna, la trona o el cambiador y artículos para el cuidado del bebé, para la lactancia y pañales.







Las categorías que han subido más de precio en los últimos dos años son los productos de lactancia y el mobiliario. Los productos de lactancia, que incluyen cojines de lactancia, discos de lactancia, sujetadores de lactancia y sacaleches, han subido un 62 %. En cuanto el mobiliario, el coste incluiría la cuna, sábanas, sacos para dormir, la trona, el mueble cambiador, un armario infantil, la cuna de colecho, un contenedor de pañales, la hamaca, una manta de actividades, el sonajero y juguetes de bebé. Estos elementos han experimentado una subida de un 46,3 % de media frente a 2016, alcanzando los 1.119,1 €.







Sin embargo, algunos artículos del primer equipamiento básico para bebés no siguieron el patrón y experimentaron una bajada de precios. Por ejemplo, según los datos, la ropa del recién nacido es hasta un 28,47 % más económica que hace dos años. En 2016, el coste total incluyendo bodies, camisetas, peleles, chaquetas y demás suponía una media de 215,1 €. En cambio, en 2018, el precio medio de esa misma cantidad de ropa de bebé se podía adquirir por tan solo 153,86 € de media.







La decisión entre comprar marcas blancas o productos de renombre tiene un gran impacto en la diferencia de precios al momento de adquirir estos artículos necesarios para el primer año de un bebé.



Por ejemplo, la diferencia se ve en el momento de elegir entre la oferta de pañales. Hay que tener en cuenta que un bebé necesita pañales por lo menos durante los primeros dos años de vida, calculando una media de 8 pañales al día el primer año y 5 durante el segundo. De esta forma, los pañales de marca blanca supondrían una media de 753,97 € por estos dos años. En cambio, las marcas más reconocidas aumentarían este coste hasta los 1.060,30 €.







Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, afirma: “El aumento de precio de productos básicos es un factor clave en el desarrollo de sociedad. Como indican los datos, una de las mayores razones por las cuales la tasa de nacimiento en España ha bajado es por las dificultades económicas de las familias. Es por esto que cada vez es más importante comparar precios antes de realizar cualquier compra. De esta forma, las familias podrán ahorrar lo máximo posible y los nuevos padres podrán afrontar más cómodamente la llegada del nuevo miembro a la familia”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Storytelling: ¿cómo desarrollar con cuentos las habilidades intelectuales y emocionales de los más pequeños? I Simposio Internacional sobre innovación educativa impulsado por la Fundación CINNED ​Bodorrios a la vista: famosos que se casan en 2019 Pilar Rubio y Sergio Ramos, Lady Gaga y Christian Carino, Paul Gasol y Cat McDonnell... son algunos de ellos "Necesitamos saber qué pasó con mi hermano, ya llevamos más de seis meses en vilo" La familia del desaparecido ​Alberto Hernández organiza una batida para el 16 y 17 de febrero Tasaciones online para vendedores privados desde el 1 de marzo Invaluable y Mearto se asocian para valorar objetos y llevarlos a subasta No podrás creértelo cuando sepas cómo va a ser el profesor en el futuro Profesores-robots, ¿cosa del futuro realmente?