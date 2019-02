Laso: "El equipo tiene que pensar hacia adelante, es nuestra obligación" Dei Rivas

sábado, 23 de febrero de 2019, 09:47 h (CET) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó que la "obligación" de su equipo es "pensar hacia adelante", tras la polémica de la Copa del Rey, como hicieron este viernes ante el Bayern Múnich para asegurar su presencia en los 'playoffs' de la Euroliga con siete jornadas aún por delante.



"El deporte es un estado de ánimo. El estado de ánimo es muy importante y para nosotros siempre, no solo este año, el partido después de Copa es complicado. Estoy contento de ser capaces de hacer un partido muy sólido sin brillantez. Mi equipo el colmillo lo tiene siempre puesto. El equipo tiene que pensar hacia adelante, es nuestra obligación. Al equipo le veo bien", afirmó.



El técnico blanco compareció en rueda de prensa en el WiZink Center, cinco días después de apenas articular palabra en la misma sala tras la final de Copa que perdieron ante el Barça con la polémica que aún colea. El Madrid volvió a la acción de menos a más. "Sabíamos que el partido, entre comillas, post-Copa, con tres partidos en tres días es siempre complicado, mental y físico. Hemos ido encontrando situaciones que nos dieron ventajas", dijo.



"En líneas generales todo el mundo ha aportado y al final hemos logrado una buena ventaja que hemos manejado en el último cuarto. Contento por a falta de siete jornadas estar en 'playoffs', uno de nuestros primeros objetivos, que habla muy bien de la trayectoria del equipo, sabiendo que no debemos pararnos. El segundo objetivo es luchar por tener ventaja de campo, añadió.



El técnico blanco destacó "la reacción" de Tavares en el tercer cuarto y el "gran partido" de Randolph en la defensa a Williams. "Llull ha jugado muy buen partido. Situaciones que tenemos que ir recuperando. Intentar llegar a nuestro mejor nivel", dijo. "No tenía duda de la asistencia y el apoyo al equipo. Nuestro público es magnífico", finalizó.



