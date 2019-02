El Ballet Nacional de España cierra su homenaje a Antonio Ruiz Soler en Alicante Un sofisticado trabajo que recupera los telones y las escenografías originales y donde se ha desarrollado una gran labor de documentación Redacción Siglo XXI

sábado, 23 de febrero de 2019, 09:31 h (CET) El Ballet Nacional de España después de visitar Pozuelo de Alarcón, San Sebastián y Valladolid, ha elegido Alicante para el cierre de uno de sus más emblemáticos espectáculos: “Homenaje a Antonio Ruiz Soler”, que se estrenará los próximos días 23 y 24 de febrero en el Teatro Principal de Alicante.



El Director del BNE Antonio Najarro, ha diseñado un espectáculo-homenaje a Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín” que incorpora varias de sus coreografías más emblemáticas: Eritaña, Zapateado de Sarasate, Taranto (La taberna del toro), Fantasía galaica y El sombrero de tres picos.



Un sofisticado trabajo que recupera los telones y las escenografías originales y donde se ha desarrollado una gran labor de documentación, que ha permitido reproducir con detalle decorados, trajes y distintas coreográfias, entre las que merece la pena destacar el trabajo realizado en El sombrero de tres picos, donde el vestuario y escenografía fueron diseñados por Picasso en 1919, para la versión original de Leonide Massine con los Ballets Rusos de Diaghilev, y cuyos telones se han realizado de nuevo, para este Homenaje.



Así mismo, y para continuar con su visita a Alicante, Antonio Najarro dará una masterclass de danza estilizada junto a la escuela “Clau de Sol”, con el objetivo de hacer llegar su trabajo a los que pueden ser futuros profesionales de la danza en nuesto pais.



En palabras del Director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro: “Es la primera vez que un programa se dedica por entero a Antonio, con lo que se podrá apreciar de forma global su maestría como coreógrafo en todos los estilos de nuestra danza: Danza Estilizada, Escuela Bolera, Flamenco y Folclore”. “Por primera vez, además”, subraya Najarro, “se ha puesto especial interés en rescatar las escenografías originales de estas obras o, como el caso de Fantasía galaica, acercarse lo más posible a la idea con que fueron diseñadas”.



Eritaña

La producción fue estrenada el 28 de abril de 1960 por Antonio Ruiz Soler y su Ballet Español en el Teatro del Liceo de Barcelona. Eritaña se nutre de los pasos de las sevillanas boleras y su forma de ejecución durante el XIX. En ella, se encuentran los elementos necesarios para que se convierta en una de las obras imprescindibles para entender la danza española, en su camino hacia la excelencia por medio de la estilización coreográfica. Porque su fuente de inspiración son las sevillanas.



Zapateado de Sarasate

Se cumplen setenta años desde que Antonio Ruiz Soler estrenara su versión de Zapateado, de Pablo Sarasate, su solo, sin duda más emblemático. Es una auténtica delicia la interpretación que hizo Antonio, elevando aún más su prestigio. Según Antonio bailarlo “es como acariciar el suelo, hay que hablar con los pies, no dar patadas”. En las últimas décadas lo han bailado primeros bailarines de las compañías que contaron con el arte de Antonio, pues es pieza de repertorio que va pasando de generación a generación, como debe ser en las obras clásicas.

Sombrero de Tres Picos



Esta maravillosa coreografía creada por Antonio Ruiz Soler y música de Manuel de Falla se estrenó en 1958 por Antonio y su Ballet Español en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Aunque la versión original fue coreografiada por Leonide Massine, en el Teatro Alhambra de Londres en el 1919. Con la versión de Antonio, el Sombrero de Tres Picos triunfa como coreografía con el lenguaje de la danza española. Con este trabajo el ballet adquiere su verdadera naturaleza, ya que la partitura de Manuel de Falla es una obra maestra en la estilización de nuestros ritmos y melodías populares. Porque la creación de Massine en definitiva no deja de ser una “fantasía” sobre nuestra danza. La incorporación de esta coreografía a esta actuación en Pamplona supone la presentación de un gran trabajo por parte del BNE.



Fantasía Galaica

La obra se estrenó el 30 de junio de 1956 por Antonio y su Ballet Español en el V Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en los espectaculares Jardines del Generalife. Esta coreografía creada por Antonio es un ejemplo de cómo estilizar nuestras danzas -en este caso, los bailes gallegos-reinterpretando los pasos desde la sabiduría técnica, potenciando su estética teatral y haciendo casi visible la música. También encontramos aquí su pasión por el paso a dos, expresivo, acercándose a la tradición del ballet, ofreciéndolo despojado de etnicidad. Al final, eso sí, se vuelve esta creación vertiginosa en su alborada de cierre, recogiendo la dinámica propia de la muñeira, el baile más popular de Galicia.





Taranto (La Taberna del Toro)



Esta sobrecogedora obra se estrenó por primera vez en Londres en el Teatro Palace de Londres el 29 de octubre de 1956 por Antonio y su Ballet Español. En la mencionada película y, tras bailar, Zapateado, Antonio es recogido por la pareja protagonista -ella es bailarina clásica Ludmila tcherina- y les dice que pueden parar a desayunar en La taberna del toro. Allí, entre otros paisanos, hay una chiquilla pizpireta, interpretada por la primera bailarina de su compañía, Carmen Rojas. Tras interpretar el Tango de Juana Vartas La Macarrona durante unos instantes, Antonio le pregunta a a jovencita si sabe bailar el taranto "con los brazos bien arriba y bien cimbreado ese talle", dice, colocándole el cuerpo. La taberna del toro se había estrenado dos años antes del rodaje de Luna de miel, en el PAlace Theatre de Londres, donde actuaron durante ocho semanas y continuaron estrechando lazos con la capital inglesa, donde tanto loa preciaron. Elsa Brunelleschi escribió, a propósito de ese nuevo estreno londinense, que, "si a la había encontrado de gran calidad un año antes, la compañía de Antonio había mejorado ahora mucho más allá de cualquier reconocimiento".

