El Banco de Alimentos de Madrid reconoce la labor de Allianz Partners en la asistencia de las personas

viernes, 22 de febrero de 2019, 13:41 h (CET) Este jueves 21 de febrero el Banco de Alimentos de Madrid ha querido reconocer la labor de Allianz Partners en la lucha por la asistencia y el cuidado de las personas necesitadas dentro de la Comunidad de Madrid y ha otorgado el nombre de la compañía a una de sus calles en el Almacén de San Fernando desde donde se organizan y gestionan los repartos de comida a toda la Comunidad Este jueves 21 de febrero el Banco de Alimentos de Madrid ha querido reconocer la labor de Allianz Partners en la lucha por la asistencia y el cuidado de las personas necesitadas dentro de la Comunidad de Madrid y ha otorgado el nombre de la compañía a una de sus calles en el Almacén de San Fernando desde donde se organizan y gestionan los repartos de comida a toda la Comunidad.

Con su apoyo al Banco, Allianz Partners contribuye al reparto de alimentos en la Comunidad de Madrid que en 2018 superó los 20.619.000 kilos de comida y a la asistencia de más de 166.332 personas necesitadas.

Al acto de inauguración de la calle ha acudido D. Francisco García González, Presidente del Patronato de la Fundación del Banco de Alimentos de Madrid y Marta Artieda, Directora de Recursos Humanos de Allianz Partners España quien ha reiterado su compromiso. “La asistencia a las personas es parte de nuestro ADN como compañía y no podíamos olvidarnos de las más desfavorecidas. Queremos prestar nuestro apoyo al Banco de Alimentos por su gran labor de reparto y porque compartimos la necesidad de crear un impacto positivo en nuestra Comunidad.”

El Banco de Alimentos de Madrid, recibió en 2012 el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia y la Medalla de Plata 2009 de la Comunidad de Madrid. Con su colaboración, Allianz Partners se une a más de 550 empresas de alimentación, transporte, logística, comunicación, seguros, informática, bienes y servicios en la lucha por mejorar la situación de las personas más desfavorecidas. El Banco de Alimentos entrega a Entidades Sociales los alimentos que recibe, entre ellas, Comedores sociales, Centros que ofrecen desayunos y meriendas, Residencias de mayores, jóvenes o infantiles, Residencias o Centros especializados, Hogares de acogida y Centros que realizan el reparto de lotes.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

