Ante el avance de los nacionalismos, el papa reitera su visión “poliédrica” de la globalización, que favorecería una “tensión positiva entre la identidad de cada pueblo y nación, y la globalización misma, según el principio de que el todo es superior a la parte. Y explica que desde esa preocupación propuso centrar su mensaje para la Jornada de la Paz del pasado día primero de enero, al tema La buena política está al servicio de la paz, “porque hay una íntima relación entre la buena política y la pacífica convivencia entre pueblos y naciones. La paz no es nunca un bien parcial, sino que abraza a todo el género humano”. En síntesis, “a la política se le pide tener altura de miras y no limitarse a buscar soluciones de poco calado. El buen político no debe ocupar espacios, sino que debe poner en marcha procesos; está llamado a hacer prevalecer la unidad sobre el conflicto”.



Como es natural, no desaprovecha la ocasión para insistir en la responsabilidad de ocuparse sobre todo de los más débiles, con mención expresa de los migrantes y los refugiados, de las nuevas formas de “esclavitud” en materia laboral, así como de los abusos sexuales y la violencia contra las mujeres, “cuya dignidad fue puesta de relieve por la Carta apostólica Mulieris dignitatem, publicada hace treinta años por el santo Pontífice Juan Pablo II”. Y evoca un criterio esencial que podría iluminar debates actuales en nuestro país: “Ante el flagelo del abuso físico y psicológico causado a las mujeres, es urgente volver a encontrar formas de relaciones justas y equilibradas, basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos, en las que cada uno pueda expresar su identidad de manera auténtica, mientras que la promoción de algunas formas de indiferenciación corre el riesgo de desnaturalizar el mismo ser hombre o mujer”.