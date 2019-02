La cerrazón del miedo

Seguramente es una tendencia ya antigua, habría que buscar en la historia, pero en los últimos decenios se han dado casos, especialmente en Estados Unidos, de personas que se encierran en un ambiente minoritario para protegerse de influencias malignas. Ante ambientes depravados, ante la inmoralidad ambiental, hay que protegerse cuidando que no entre la influencia de los medios de comunicación, y que no haya contacto apenas con personas extrañas.



Recientemente ha estado en pantalla en España una película sobre San Pablo. Ha gustado a mucha gente, me da la impresión de que a la mayoría de los espectadores. Pero a mí me llamó la atención un aspecto que aparece en ese relato y que distorsiona gravemente la historia: los primeros cristianos de Roma aparecen todos juntos escondidos en un lugar de la ciudad que pueden ser unas ruinas o un edificio grande antiguo. Eso es grave para la percepción de lo que es el cristianismo. Los cristianos estamos en el mundo para influir en el ambiente, para dar a conocer, con nuestro modo de vivir y con la palabra, la doctrina de Jesucristo. Nada más lejano de la realidad que estar escondidos para que no nos hagan daño.

Y esto ni en los mormones de Utah, ni en los seguidores de Senior, ni en el pueblo de la señorita Prim.