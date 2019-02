Nuestra razón de ser, Cristo José Morales Martín, Palafrugrell (Gerona) Lectores

viernes, 22 de febrero de 2019, 17:29 h (CET) El Papa Francisco hablando a los jóvenes y a los obispos en sus intervenciones durante su estancia en Panamá con motivo de la JMJ. “Robénselos a la calle” les decía apasionadamente a los obispos al recordar los riesgos terribles que padecen muchos jóvenes de la región y subrayar la llamada de Cristo a salir de sí para rescatarlos de las garras de la cultura de la muerte, ya sea en la droga, en la violencia o en la falta absoluta de oportunidades. A los jóvenes les ha recordado, durante los mismos días, el valor de la diferencia y el sentido de la unidad integradora que es Cristo. A toda la Iglesia Francisco le ha recordado que no hay programas alternativos, solo Cristo es el programa. Francisco acababa la JMJ dejándolo claro: “Cristo es la razón de ser de la Iglesia”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

